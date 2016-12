Validarea preşedintelui CES, contestată

Reprezentanţii CNS \"Cartel Alfa\", Agenţiei de Monitorizare a Presei (AMP) şi Confederaţiei Patronatului Român (CPR) au trimis scrisori conducerii Parlamentului prin care contestă validarea lui Florian Costache de către forul legislativ în funcţia de preşedinte al Consiliului Economic şi Social (CES). \"Am aflat cu surprindere că plenul reunit al Parlamentului a aprobat marţi, 20 aprilie 2010, cu 163 de voturi favorabile, validarea lui Florian Costache în funcţia de preşedinte al CES, în pofida faptului că domnul Florian Costache este un fost infractor de drept comun, condamnat pentru infracţiunile de violare de domiciliu şi lipsire ilegală de libertate, precum şi un fost agent al poliţiei politice comuniste, aşa cum rezultă din documentele anexate în copie prezentei\", se arată în scrisorile CNS \"Cartel Alfa\" şi a AMP, semnate de preşedinţii acestora, Bogdan Hossu şi, respectiv, Mircea Toma. Semnatarii constestaţiilor consideră \"imoral\" ca o persoană \"cu un asemenea trceut\" să ocupe funcţia de preşedinte al CES. \"Contestăm validitatea votului exprimat în şedinţa comună din 20 aprilie, întrucât, în absenţa unei informări corecte asupra motivelor care au stat la baza propunerii de invalidare a domnului Florian Costache, votul senatorilor şi deputaţilor a fost viciat, astfel că se impune luarea măsurilor necesare pentru exprimarea valabilă a opţiunilor acestora\", au apreciat contestatarii. Încă din luna mai, preşedintele CPR, Gheorghe Naghiu, i-a solicitat Robertei Anastase, printr-o scrisoare, invalidarea lui Florian Costache în funcţia de preşedinte al CES, pe motiv că acesta are cazier şi a fost agent al fostei Securităţi. Secreatrul Camerei Deputaţilor Sever Voinescu a precizat, după şedinţa conducerii Camerei Deputaţilor şi Senatului, că aceste scrisori de contestare vor fi discutate de comisiile juridice ale Parlamentului. În 20 aprilie, Parlamentul a validat alegerea lui Florian Costache în funcţia de preşedinte al CES, deşi comisiile juridice au propus invalidarea alegerii acestuia. Senatorii şi deputaţii au respins raportul Comisiilor juridice, care au propus invalidarea alegerii lui Costache în funcţia de preşedinte al CES, pe motiv că are mai multe dosare în Justiţie. Costache fusese ales preşedinte de către plenul CES, în data de 6 aprilie 2009.