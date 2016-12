Valoarea creanţelor AVAS încasate de la firme s-a triplat

Autoritatea pentru Valorificarea Activelor Statului (AVAS) a încasat în primul semestru din acest an de la societăţile aflate în insolvenţă sau faliment (decurgând din dividende şi accesorii aferente acestora, din fonduri pentru restructurare şi accesorii aferente acestora, în cadrul procedurii de insolvenţă) 3,815 milioane lei, de peste trei ori mai mult faţă de aceeaşi perioadă a anului anterior, când a recuperat 1,061 milioane lei. Reprezentanţii instituţiei spun că \"în semestrul I 2011 intră şi convenţia de dare în plată (compensarea creanţei cu un activ non financiar) a unor active aflate în patrimoniul SC Rulmentul SA Braşov, în valoare de 40.259.320,18 lei\". În ceea ce priveşte numărul societăţilor comerciale aflate în procedura insolvenţei sau a falimentului, AVAS avea în portofoliu, la începutul lunii august, 3.113 dosare privind procedura Legii nr.85/2006, faţă de 3.807 dosare aferente aceleiaşi perioade a anului trecut. (A.M.)