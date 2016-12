Valoarea deconturilor întîrziate de TVA a crescut cu 10%

Potrivit datelor Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală (ANAF), valoarea rambursărilor întîrziate de TVA către contribuabili a crescut cu 10,2% în mai, la 1,937 miliarde lei, de la 1,757 miliarde lei în luna anterioară, în timp ce restanţele de peste un an şi-au mărit ponderea în totalul sumelor neachitate, la 6%. Valoarea întîrzierilor de peste un an era, la finele lunii mai, de 116 milioane de lei, în creştere cu 47% comparativ cu 79 de milioane de lei în aprilie. Potrivit instituţiei, deconturile plătite în termenul legal de 45 de zile şi-au diminuat semnificativ ponderea din valoarea totală de rambursat, la 35,5%, de la 45,4% în luna anterioară. Valoarea totală de rambursat în mai se ridică la 4,263 miliarde lei, în scădere cu 10% faţă de 4,735 miliarde de lei în aprilie. Deconturile suspendate şi-au mărit ponderea cu 1,6 puncte procentuale, la 19,1% din totalul sumelor de rambursat, deşi valoarea lor a scăzut de la 830 de milioane lei, la 812 milioane lei. Totodată, 23,8% din sumele întîrziate la rambursare, în valoare de 460 de milioane de lei, aveau termenul legal de plată depăşit cu 30 de zile, procent în creştere faţă de aprilie. Valoarea deconturilor cu sume negative de TVA cu opţiune de rambursare, cu termenul legal de soluţionare întîrziat între 31 şi 60 de zile, era, la finele lunii mai, de 13,3% din totalul restanţelor, respectiv 257 milioane lei, în scădere cu 52% faţă de aprilie. Deconturile cu sume negative de TVA la rambursările cu termen întîrziat între 91 şi 180 de zile au crescut uşor în mai faţă de aprilie, la 476 milioane lei, de la 457 milioane lei. Ministrul Finanţelor, Gheorghe Pogea, a afirmat, în martie, că Guvernul are în vedere plata rambursărilor întîrziate de TVA către contribuabili pînă la finele primului semestru.