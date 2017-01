Valorificarea turistică a brandului Dobrogea

18:57:19 / 31 August 2014

valorificare turistuica?

....scuze pentru limbaj! ...baliverne! Titi Chera este penibil aici. Nu exista nici o strategie pentru valorificarea turistica a monumentelor istorice si arheologice din Dobrogea. Se vorbeste, se vorbeste, mult si prost. Nu se face in schimb mai nimic. Cu bulgarii s-au facut cateva proiecte de prezentare din care au luat toti bani. Ca de asta se inghesuie lumea la proiecte. Nu sa faca treaba. Sa faca cat mai putin, sa incaseze cat mai mult. Sa va spun eu ce face unul care vrea sa viziteze monumentele din Dobrogea. Stie de Histria şi Adam Clisi si acolo se duce. Mai da din greseala peste Capidava unde gasesc in majoritatea timpului portile ferecate si sar gardul sau se strecoara printre sarma ghimpata. Noroc ca Elena Udrea a pus panourile care atentioneaza monumentele istorice din judet. Fara astea, ar fi fost egal cu zero. Conferinte o sa tot facem, proiecte la fel. Ne dam in stamba prin gazete, le TV. ca sa vada lumea ce bine aratam si ce destepri suntem, mai ,,implementam,, un proiect european de unde ne ies ceva euro. DAr turistul care vine in Dobrogea ce castiga?...cum isi planifica traseele, vacantele? Îl ajuta cineva? Nu! Tot haotic, tot legat la ochi bajbaie pe drumuri sa vada unde este aia, unde este cealalta...Dar monumentele noastre sunt pregatite sa-i primeasca pe turisti? Doamne fereste. MAi degraba asteapta vitele sa pasca iarba crescuta din belsug, pe gospodarii locului sa mai adune mizeria lasata de peste ani, sau pe ,,cautatorii de comori,, care se viseaza la Guvern primind o recompensa uriasa de la tovarasul Ponta epntru nu stiu ce descoperire cu detectorul de metale...Ca sa inchei, valorificarea turistica a unui brand, cum este Dobrogea, este o adevarata industrie, o adevarata afacere. Deocamdata nimeni nu afce nimic pentru asta. Doar maimutoii care fac la Mamaia carnaval, si care in loc sa invite lumea sa vada monumentele Dobrogei, ii trimite in Egipt, Grecia si oriunde...cam asta este situatia promovarii brandului Dobrogea......