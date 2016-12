Valvă freestyle pentru cardiacii constănţeni

Pe zi ce trece, „bolile” sistemului de sănătate din România se transformă în adevărate tragedii, bolnavii fiind condamnaţi la suferinţă şi, în ultimă instanţă, chiar la moarte. Spitalele noastre nu mai au ce să ofere pacienţilor. Saloane mizerabile, umilinţă, aşteptare, nepăsare, aparatură rudimentară, sărăcie, acestea sunt „tratamentele” sistemului medical din România aplicate bolnavilor care nu au posibilităţi să bată la uşa sistemului privat. Sunt medici care suferă la fel de mult ca şi pacienţii, medici care ar dori, prin fel şi fel de metode, să încerce o ultimă resuscitare în Sănătate. Din păcate, nu li se permite pe deplin acest „procedeu medical”, restricţiile fiind nenumărate. Aşa că se aşteaptă o mână de ajutor din partea managerilor de spitale, din partea autorităţilor locale care au preluat administrarea clădirilor. La Constanţa, în ciuda tuturor problemelor financiare cu care se confruntă cea mai mare unitate sanitară din judeţ – Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă (SCJU) – conducerea SCJU, alături de reprezentanţi ai Consiliului Judeţean Constanţa – încearcă, în condiţiile existente, o îmbunătăţire a calităţii actului medical, act tot mai contestat în ultima perioadă. S-a reuşit semnarea protocolului de colaborare în vederea unui schimb de experienţă cu medici din Germania. În cadrul acestui protocol, o echipă de medici germani se află deja la SCJU pentru a efectua o serie de intervenţii chirurgicale în cadrul Clinicii de Chirurgie Cardiovasculară de la SCJU. Echipa este formată din patru medici specialişti de la Centrul Cardiologic MediClinic din Lahr/Baden şi este condusă de medicul şef al Clinicii de Anesteziologie, prof. dr. Tejas Alexander. Alături de el, mai operează directorul MediClinic, dr. Jurgen Ennker şi alţi doi specialişti în chirurgie şi în aparatură medicală: dr. Kojcici Besnik şi Michael Rother.

ŞANSĂ LA VIAŢĂ. Toţi medicii specialişti au o vastă experienţă în acest domeniu, fiecare dintre ei având la activ, până acum, cel puţin 25.000 de operaţii pe cord. Specialiştii germani au sosit în Constanţa miercuri şi operează până astăzi, inclusiv. Din cei 14 pacienţi internaţi în cadrul Clinicii, şase beneficiază, în cele trei zile, de experienţa medicilor germani. Potrivit medicului şef al Clinicii dr. Marta Budu, vor fi efectuate operaţii de bypass, precum şi de „implantare a unor valve speciale pentru bolnavii cu stenoză de aortă şi a unor inele speciale pentru pacienţii cu patologie valvulară mitrală, în condiţiile în care nu se rezecă valva respectivă, ci doar se reconstruieşte”. Printre primii pacienţi operaţi de medicii germani se numără şi Tudora Gheorghe, de 74 de ani, din Constanţa. „Totul este bine, mă simt bine după operaţie. Mă simt ca un om nou”, povesteşte Tudora. Până acum, la intervenţiile pe cord, inima era oprită, iar circulaţia sângelui era preluată de o pompă. Prin noul procedeu chirurgical, inima nu mai este oprită, ceea ce scade semnificativ riscurile pentru pacient. Medicii din Germania efectuează operaţii pe cord deschis fără a mai folosi tehnica de pompare extracorporeală a sângelui. „Folosirea acestei metode off-pomp este benefică pentru pacient, pentru care scade riscul apariţiei unor complicaţii specifice opririi şi repornirii inimii şi este şi mai puţin costisitoare”, a declarat directorul Centrului Cardiologic MediClin, dr. Jurgen Enker.

PREMIERĂ NAŢIONALĂ. Ieri, echipa germană a efectuat alte două operaţii, de bypass şi de implantare a unei valve speciale. De valva specială, adusă din Germania, a beneficiat Toader Abaza, de 72 de ani din Constanţa. Potrivit prof. dr. Tejas Alexander, valva biologică fără stent este similară valvei inimii. „Valva biologică fără stent, mai exact valva freestyle, face ca tratametul cu anticoagulant să nu mai fie necesar. Până acum, pacienţii care sufereau o astfel de intervenţie trebuiau să ia medicamente care să le subţieze sângele tot restul vieţii. Din cauza elasticităţii valvei biologice, acest tratament nu mai este necesar”, a spus prof. dr. Tejas Alexander. Toader povesteşte că problemele au început în urmă cu un an. „Sunt pensionar de parc, îmi place să mă plimb, îmi place mişcarea. Dar începusem să obosesc de fiecare dată când făceam efort. Aşa am ajuns la spital, unde mi-au spus că am probleme cu inima”, îşi aminteşte bărbatul. Alături de el, pentru a-l susţine în aceste momente, se află soţia sa, Alexandrina, bărbatul fiind vizitat şi de cei doi copii. „Suntem căsătoriţi din 1964. Mai avem câţiva ani şi sărbătorim nunta de aur. Este un om activ şi, după operaţie, va putea să se bucure iar de plimbările din parc”, spune Alexandrina. Potrivit medicului chirurg Kojcici Besnik, operaţia de implantare a valvei biologice a fost făcută în premieră în România. „Este prima dată în România când se efectuează o asemenea operaţie. Procedura este mai complicată pentru chirurg, dar implică mai multe beneficii pentru pacient, acesta primind o valvă asemănătoare cu cea naturală”, a precizat chirurgul german. Atât conducerea unităţii sanitare constănţene, cât şi reprezentanţii centrului german intenţionează continuarea parteneriatului pe termen lung, în aşa fel încât medicii constănţeni să beneficieze şi pe viitor de experienţa colegilor lor germani.