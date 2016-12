Vama caută o trupă care să deschidă concertul din mai

Formaţia Vama caută o trupă care să cânte în deschiderea concertului pe care grupul condus de Tudor Chirilă îl va susţine pe 28 mai, la Sala Palatului, cu prilejul lansării albumului „2012”. Trupa oferă şansa unei formaţii tinere, care are un repertoriu de cel puţin trei cântece originale, să susţină un mini-concert în faţa a 4.000 de oameni.

Concursul în urma căruia se va alege această formaţie se desfăşoară pe pagina de Facebook a trupei Vama. Grupurile rock se pot înscrie în concurs până pe 3 mai, completând un formular, iar între 3 şi 10 mai, fanii vor vota formaţia pe care doresc să o vadă la Sala Palatului. Cele patru formaţii care au acumulat cele mai multe voturi vor susţine un concert-audiţie în urma căruia Vama va alege câştigătorul concursului.

„Când am început să facem muzică, am avut norocul să cântăm în deschiderea unor trupe, care, cu generozitate, ne-au oferit scena lor. A fost un ajutor extrem de important. În general, pe tot parcursul drumului nostru profesional, am fost ajutaţi de oameni cărora trebuie să le fim recunoscători. În viaţă, întâlnirile sunt vitale. A venit momentul să putem face şi noi ceva pentru nişte artişti tineri şi talentaţi. Le oferim scena pe care Vama va lansa noul său album, „2012” şi le oferim şi un public bun, care îi va asculta. Nu rămâne decât să alegem această trupă din cele care se vor înscrie”, a declarat liderul trupei Vama, Tudor Chirilă.