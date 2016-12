Vama românească descoperă calculatorul!

Noul Cod Vamal al UE, care va fi aplicat și în România de la 1 mai, va aduce o serie de schimbări majore pentru firmele locale, fiind un pas important în modernizarea legislației vamale la nivelul tuturor celor 28 de state membre, afirmă reprezentanții Pricewaterhouse Coopers (PwC) - „Modernizarea legislației vamale s-a făcut și prin crearea unei infrastructuri IT care să permită un acces facil pe cale electronică, fără a mai fi necesară utilizarea formularelor pe suport de hârtie. Noul pachet legislativ de bază are, în prezent, aproximativ 1.000 de pagini, la care se vor adăuga și un număr ridicat de ordine ale ANAF care urmează să fie emise în perioada imediat următoare. Tocmai de aceea, am propus constituirea unui grup de lucru între reprezentanții mediului de afaceri şi cei ai vămii române“. Consultanții PwC mai subliniază nevoia de coordonare dintre legislația privind preţurile de transfer şi cea privind valoarea în vamă, având în vedere că „legea din România permite contribuabililor români angajați în tranzacții intra-grup să solicite autorităților fiscale emiterea de acorduri de preț în avans“.