Vama Veche, în plină perioadă „renascentistă”: Stufstock

Ediţia de anul acesta a deja celebrului Festival Stufstock îşi deschide porţile duminică, la Vama Veche, pentru o săptămână plină de experienţe inedite. Programul diversificat propus de organizatori, transformat într-o veritabilă săptămână a artelor: proiecţii de film, piese de teatru, workshop-uri de fotografie şi, bineînţeles, muzică de calitate, poate satisface dorinţele celor mai pretenţioşi amatori de voie bună şi distracţie de pe litoral. Competiţia Stufstock Newcomers, care le oferă artiştilor aflaţi la începutul carierelor muzicale să se afirme în faţa publicului şi a juriului, va avea loc în perioada 25-26 august, pentru ca, mai apoi, greii: Iris, Negura Bunget, Alternosfera, Trooper, Byron, OCS, Altar, Travka, Nişte Băieţi, White Walls, East Roots, The dAdA, Blue Pulse, Up to Eleven şi Krepuskul să facă atmosferă de pe scena mare în zilele de 26 şi 27.

„Vama sub lumini de Oscar” este numele workshop-ului care îi va ţine ocupaţi pe iubitorii de fotografie, cu conferinţe şi lucrări practice, de pe 21 până pe 28 august. Continuând tot în sfera dezvoltării personale, cei interesaţi în a învăţa cum să abordeze mai cu... graţie o chitară, un bass sau nişte tobe sunt invitaţi, între 22 şi 24 august, la Rockschool. Cinefilii, dar şi împătimiţii de teatru au de ce să se bucure, întrucât de pe 21 până pe 24 august vor avea parte atât de o listă inspirată de proiecţii de film din care pot alege, dar şi de patru reprezentaţii de scenă, între care şi „Sunt un Orb”, în regia şi interpretarea lui Horaţiu Mălăele. Vestea foarte bună: nu se suprapun! O premieră a acestei ediţii va fi atelierul „Romano ButiQ”, unde publicul va putea participa la sesiuni de ucenicie spre a înţelege adevărata artă a meşteşugurilor şi produselor meşteşugăreşti aparţinând poporului de etnie rromă.

Un abonament valabil pe întreg parcursul festivalului, care asigură intrarea la teatru, film şi concerte valorează 90 de lei. De duminică până miercuri, intrarea la teatru şi film va costa şase lei, singura excepţie fiind piesa talentatului Mălăele, pentru care doritorii vor avea de scos 20 de lei din buzunar. Preţul unui bilet pentru oricare dintre ultimele două zile ale festivalului este de 25 de lei.