Vampirii şi-au înfipt bine dinţii în premii

• Dominaţie totală • Actorul britanic Robert Pattison, starul seriei cu vampiri ”Twilight / Amurg”, a fost în lumina reflectoarelor la gala Premiilor MTV Movie, unde a câştigat trei premii. Pentru rolul vampirului romantic Edward Cullen din ”The Twilight Saga: Eclipse / Saga Amurg: Eclipsa”, Robert Pattison a câştigat premiul MTV pentru cel mai bun actor în rol principal, cea mai bună scenă de luptă, alături de Bryce Dallas Howard şi de Xavier Samuel şi, respectiv, premiul pentru cel mai frumos sărut, alături de partenera sa din film, Kristen Stewart. La rândul său, Kristen Stewart a câştigat premiul pentru cel mai bun rol feminin, iar ultima producţie din serie a câştigat premiul pentru cel mai bun film. ”Natalie, îmi pare rău, dar popcorn-ul este al meu”, a glumit Kristen Stewart, făcând referire la Natalie Portman, vedeta din ”Black Swan / Lebăda neagră”, care a câştigat un Oscar pentru interpretare cu acest rol, dar a pierdut în confruntarea de la premiile MTV. Acesta a fost cel de-al treilea an în care filmele seriei ”Twilight / Amurg” au dominat premiile MTV. Anul trecut, cel de-al doilea film al seriei, ”New Moon / Lună nouă”, a câştigat premiul pentru cel mai bun film, cel mai frumos sărut, cea mai bună actriţă şi cel mai bun actor.

Printre câştigători se numără Emma Stone, pentru cel mai bun rol într-o comedie, pentru ”Easy A”, Justin Bieber, pentru cel mai bun moment care te lasă cu gura căscată, pentru filmul său 3D ”Never Say Never”, Alexys Nycole Sanchez, pentru cea mai bună replică din ”Grown Ups”, pentru ”I want to get chocolate wasted”, în traducere, Vreau să mă îmbăt cu ciocolată şi Tom Felton, pentru cel mai bun rol negativ, cu producţia ”Harry Potter and the Deathly Hallows: Part 1 / Harry Potter şi Talismanele Morţii: Partea I”. ”Acest trofeu va arăta foarte bine în baia mea de la parter”, a glumit Tom Felton când a primit coşul cu floricele de porumb aurite.

• Momente picante • Actriţa Reese Witherspoon a primit un premiu special, Generation Award. În formă de zile mari, actriţa a avut un discurs fără perdea pe seama scandalurilor sexuale care în prezent fabrică vedete pe bandă rulantă. ”Când am debutat eu, să fii implicat într-un scandal sexual însemna sfârşitul carierei”, şi-a amintit amuzată actriţa. Pe aceeaşi linie au continuat Mila Kunis şi Justin Timberlake. Acesta a prezentat o categorie cu mâinile pe sânii Milei Kunis, pentru a contracara zvonurile că între ei s-a născut o poveste de dragoste. Până şi Robert Pattinson s-a arătat într-o dispoziţie jucăuşă, preferând să-l sărute pe Taylor Lautner, după ce în prealabil i-a cerut permisiunea lui Kristen Stewart.

Producătorii galei MTV Movie Awards au dorit să promoveze şi filmele despre care se vorbeşte cel mai mult în cadrul segmentului de public tânăr. Spectatorii au avut posibilitatea de a urmări câteva secvenţe din cel de-al patrulea film din franciza ”Twilight / Amurg”, care va avea premiera pe 18 noiembrie. Tot în regim de exclusivitate s-au proiectat imagini din alte două filme mult aşteptate, thriller-ul supranatural ”Super 8”, ce va avea premiera vineri şi ultimul film din seria ”Harry Potter”, ce va avea premiera pe 15 iulie. Câştigătorii premiilor MTV Movie sunt stabiliţi în urma voturilor exprimate online de către fani.