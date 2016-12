Van Gaal spune că se va retrage din activitate de la Manchester United

Tehnicianul olandez Louis van Gaal a declarat, într-un interviu pentru „The Telegraph”, că angajamentul cu gruparea Manchester United este ultimul din cariera sa, dorind ca apoi să se dedice familiei sale. „Soţia mea vrea să mă retrag acum. Nu sunt căsătorit cu jobul meu. Bineînţeles, sunt 24 de ore din 24 antrenor, dar sunt şi 24 de ore tatăl copiilor mei, bunicul nepoţilor mei şi, de asemenea, sunt 24 de ore iubitul soţiei mele. Sunt mai mult căsătorit cu profesia mea decât cu ea. Am un paradis în Portugalia. Vreau să mă retrag şi să merg acolo, să joc golf, să mănânc o mâncare fantastică. Vinul este foarte bun în Portugalia. Mai este o plajă acolo şi o vreme foarte frumoasă”, a spus tehnicianul în vârstă de 63 de ani. Van Gaal a precizat că nu îi face plăcere să călătorească cu avionul, deoarece mereu este oprit pentru control, el având un şold artificial. „Nu vreau să călătoresc. Toată lumea vrea să mă controleze la aeroport, mereu sunt oprit la control pentru că am un şold artificial. Doar eu sunt controlat de fiecare dată când ne deplasăm cu avionul. Nu îmi place asta. Mai bine stau în paradisul nostru. În plus, sunt bătrân. Acesta este ultimul meu angajament. În mod sigur. Trebuie să le dedic timp copiilor mei, nepoţilor şi soţiei mele. Merită. Acum nu le pot acorda această atenţie. De exemplu, nu am fost prezent la ziua de naştere a nepotului meu. Nu mi-a plăcut asta”, a adăugat Van Gaal, care are contract cu Manchester United până în 2017.