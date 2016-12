Van Marwijk laudă Spania

„Spania a produs cel mai frumos fotbal din ultimii ani. Am o mare admiraţie pentru jocul fără minge al Spaniei. Respect mult această echipă, dar nu mă tem deloc de ea. Avem şi noi argumente bune. Această finală va fi o confruntare formidabilă, dar suntem foarte încrezători. Probabil, concentrarea jucătorilor va face diferenţa”, a spus selecţionerul Olandei, Bert van Marwijk. El a comentat parcursul echipei sale în timpul turneului final, menţionând că meciul cu Brazilia, din sferturile de finală, nu a fost cel mai greu: „Au existat două momente-cheie pentru noi: partida cu Japonia (n.r. - scor 1-0), în urma căreia am obţinut calificarea în optimi, şi victoria împotriva Slovaciei (n.r. - scor 2-1, în optimile de finală), când toată lumea spunea că avem un meci uşor. Apoi, contra Braziliei, mi-a fost mult mai uşor să îi motivez pe jucători”. El a ţinut să sublinieze faptul că, în ciuda prestaţiilor remarcabile ale vedetelor Sneijder şi Robben, performanţa echipei se datorează grupului. „Wesley este în mare formă, Arjen e un element important al echipei, există şi Dirk Kuyt, aşa cum sunt şi alţi jucători de mare valoare în lot. Dar ceea ce contează este echipa. Nu mă interesează să am cei mai buni jucători, ci să am cea mai bună echipă”, a spus tehnicianul olandez.