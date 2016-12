Van Marwijk, mulţumit de atac, dezamăgit de apărare

Selecţionerul naţionalei Olandei, Bert van Marwijk, a declarat după înfrângerea din meciul cu Germania, scor 1-2, că echipa sa ar fi meritat mai mult în ofensivă, dar a precizat că apărarea nici nu a existat. „Suntem trişti. Am început bine meciul şi în primele 20 de minute am jucat aşa cum vroiam. Am avut câteva ocazii, iar golul Germaniei a venit din nimic. Sincer, le-am dat prea multe spaţii. În partea a doua am încercat să revenim şi, după 15-20 de minute, Germania a avut dificultăţi, mai ales după golul lui Van Persie. Am fost şi puţin ghinionişti. Am jucat cu mult curaj, la fel ca în meciul cu Danemarca. Meritam mai mult în ofensivă, dar în apărare nu am existat“, a fost concluzia lui Van Marwijk. Chiar dacă Olanda mai păstrează şanse minime de calificare, selecţionerul crede că echipa sa mai poate ajunge în sferturi. „Îmi place să joc cu trei atacanţi. Modulul 4-3-3 îţi permite să ai viteză şi creativitate, dar astăzi nu am fost consistenţi pe benzi. Deseori modul decide un meci. Avem în continuare posibilitatea să ne calificăm şi trebuie să credem. Este ceea ce le-am spus şi băieţilor în vestiar“, a spus selecţionerul Olandei. De partea cealaltă, Joachim Low este de părere că prin această victorie, Germania a făcut un pas uriaş spre sferturile de finală. „Această victorie ne deschide porţile către sferturile de finală. Acum va trebui să încheiem grupa cu un meci frumos cu Danemarca. Astăzi (nr: miercuri) a fost o partidă intensă şi de luptă. A fost foarte cald şi a fost dificil să menţinem ritmul timp de 90 de minute. Am jucat foarte bine în defensivă, deoarece ştiam că Olandei îi place să atace. Am împiedicat adversarul să-şi facă jocul. La 2-0, olandezii au fost confuzi şi am fi putut marca golul trei. Apoi meciul s-a redeschis, dar am meritat victoria. Ştiam că în defensivă Olanda nu este foarte puternică la duelurile individuale şi aşa am şi marcat golurile. Au fost câteva spaţii între Mathijsen şi Heitinga de care noi am profitat. Sunt mulţumit că avem şase puncte într-o grupă considerată a morţii, dar după joc întotdeauna rămâne şi ceva de analizat. Am fi putut ataca mai mult şi trebuia să fim mai periculoşi în faţa porţii. Dar am rămas compacţi şi nu mă plâng“, a spus Low.