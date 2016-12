Van Morrison, tată la 64 de ani

Cântăreţul britanic şi-a văzut visul cu ochii şi a devenit tată de băiat, la vârsta de 64 de ani. Soţia cântăreţului, producătoarea de film Gigi Lee, l-a născut în cursul zilei de luni pe George Ivan Morrison al III-lea. Vestea a fost dată pe site-ul oficial al interpretului hitului ”Brown Eyed Girl”. Se preciza că băieţelul este ”imaginea leită a tatălui” şi că are dublă cetăţenie, americană şi britanică. Van Morrison mai are o fată, de 39 de ani, cântăreaţa şi compozitoarea Shana Morrison, din primul lui mariaj, cu Janet Minto. Din a doua sa căsnicie, cu Michelle Rocca, au mai rezultat două fete. Întrebat dacă Gigi Lee este soţia sau iubita cântăreţului Van Morrison, a cărui viaţă personală este extrem de discretă, purtătorul de cuvânt al artistului a mărturisit că poate să confirme un singur lucru: Gigi Lee este managerul şi producătorul executiv al concertelor din seria Astral Weeks\' Live at the Hollywood Bowl, susţinute de renumitul cântăreţ.

Van Morrison, născut în Belfast, care pe parcursul carierei sale muzicale de peste 45 de ani a cochetat cu mai multe stiluri - soul, blues, jazz, R&B şi country, a devenit celebru graţie pieselor “Gloria” şi “Brown Eyed Girl”. Van Morrison a fost inclus în Rock and Roll Hall of Fame în anul 1993, însă a refuzat să participe la ceremonie.