Van Oord Offshore BV, antreprenor general al terminalului marin de la Midia

Midia Marine Terminal - compania Grupului Rompetrol care construieşte terminalul marin pentru ţiţei din largul portului Midia, la Marea Neagră, şi-a ales antreprenorul general, firma olandeză Van Oord Offshore B.V., şi furnizorul echipamentului de bază, care este tot o companie olandeză: Bluewater Energy Services B.V. Valoarea proiectului de realizare a terminalului marin plutitor de la Midia este estimată în acest moment la 90 de milioane USD. Proiectul a fost demarat în iunie 2006 şi se va încheia în toamna acestui an. ”Am finalizat proiectul tehnic, urmînd ca primele echipamente să fie furnizate în luna aprilie. Au fost obţinute, de asemenea, toate autorizaţiile pentru începerea investiţiei, şi au fost elaborate studiile geotehnice şi geofizice referitoare la zona de amplasare a conductei, atît pe mare, cît şi pe uscat, studii bazate pe un volum mare de cercetări ale companiei Midia Marine Terminal. Am analizat minuţios toate datele de mediu disponibile, referitoare la regimurile vînturilor, valurilor, temperaturii apei şi cutremurelor. Pot spune că proiectul beneficiază de cel mai complet studiu de mediu şi de cei mai buni profesionişti în domeniu”, declară Tudorel Dumitraşcu, directorul general al companiei Midia Marine Terminal. Terminalul marin plutitor pentru descărcarea ţiţeiului este situat la 8,7 km în largul Mării Negre, în zona rafinăriei Petromidia. Terminalul poate primi nave petroliere de pînă la 160.000 DWT, din clasa Suezmax, capacitatea maximă de transfer urmînd să fie de 14 milioane de tone de ţiţei pe an. În momentul finalizării proiectului, navele vor putea să descarce ţiţei folosind un sistem plutitor de acostare conectat la o conductă submarină şi de uscat, ce va face legătura cu parcul de rezervoare de ţiţei al rafinăriei Petromidia. Faţă de traseul prin Portul Constanţa, acest proiect scurtează cu aprox. 33 de km drumul de acces al ţiţeiului pe conducta dintre petrolier şi rafinărie, realizînd, în acelaşi timp, importante reduceri de cost, de cel puţin 4 - 5 USD/tonă. Ţiţeiul va fi pompat prin conductele terminalului marin cu un debit de 7.000 mc pe oră. Acest proiect va permite grupului Rompetrol să devină o componentă semnificativă a lanţului logistic de aprovizionare cu ţiţei care se va întinde de la Marea Caspică pînă la instalaţiile de la Petromidia, putînd asigura un flux de ţiţei semnificativ, atît pentru piaţa românească, cît şi pentru cea a Europei Centrale. Van Oord este un contractor de construcţii maritime recunoscut pe plan internaţional cu activitate în proiecte de dragare şi construcţii maritime în toată lumea. Van Oord este o companie independentă şi privată, care beneficiază de un acţionariat foarte implicat în activităţile sale. Van Oord dezvoltă proiecte de orice mărime şi complexitate, oriunde în lume. Cifra de afaceri a companiei a fost de 1.652 milioane euro în 2007, iar profitul net de 164 milioane euro - cu 85% mai mare decît în 2006 cînd a înregistrat 89 milioane euro.