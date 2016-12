Vânătoare de fantome între vedete

Rockerul Meat Loaf, care este pasionat de supranatural şi fenomene paranormale, l-a invitat pe cântăreţul britanic Robbie Williams la o vânătoare de fantome, în timpul căreia va încerca să intre în contact cu spiritul lui Charlie Chaplin. “Robbie ar trebui să meargă la o vânătoare de fantome cu mine”, a declarat Meat Loaf pentru cotidianul britanic “The Sun”. “Sunt atât de multe locuri unde am putea să mergem - am putea să ne ducem la studioul de înregistrări A&M din Los Angeles. Se spune că fantoma lui Charlie Chaplin este acolo”, a adăugat rockerul american. “Există oameni care spun că sunt buni conductori de energie, care sunt mai deschişi la astfel de lucruri, iar eu am aflat despre aceste lucruri încă din copilărie. Am văzut-o pe mama mea după ce a murit, iar apoi şi pe bunica mea, după decesul ei. I-am spus mamei câteva cuvinte, iar ea mi-a răspuns. Nu sunt nebun, dar ştiu că oamenii vor crede asta despre mine”, a adăugat Meat Loaf.