Vânătoare de mine în Marea Neagră

Cea de-a treia ediţie a exerciţiului multinaţional EURASIAN PARTNERSHIP DIVE 13 se desfăşoară la Constanţa, în perioada 10-21 iunie. Reprezentanţii Forţelor Navale Române (FNR) spun că exerciţiul are ca obiectiv creşterea interoperabilităţii scafandrilor din Azerbaidjan, Bulgaria, Georgia, România, SUA şi Ucraina. La aplicaţie participă peste 80 de scafandri care execută scufundări reale, în raioanele maritime Constanţa, având ca suport vedeta maritimă de intervenţie cu scafandri „Saturn“, pentru secţiunea Explosive Ordnance Disposal (EOD) şi nava de intervenţie cu scafandri de mare adâncime „Grigore Antipa“, pentru secţiunea scufundări la mare adâncime. Obiectivele secundare, stabilite pentru secţiunea EOD, sunt exersarea procedurilor de căutare şi identificare a dispozitivelor explozive sub apă, de scanare laterală cu sonarul, de ridicare la suprafaţă şi tractare în zona de distrugere, precum şi stabilirea unor procedee comune de neutralizare şi distrugere a dispozitivelor explozive improvizate (DEI) sub apă. În cadrul secţiunii de mare adâncime, scafandrii execută scufundări reale, cu alimentare de la suprafaţă, la adâncimi de peste 40 m, precum şi lucrări subacvatice de tăiere şi sudură oxi-arc cu scule hidraulice. Exerciţiul este condus de către scafandri militari români. De asemenea, la dispoziţia scafandrilor participanţi este pus şi Laboratorul Hiperbar al Centrului de Scafandri, unica structură din regiune dotată cu o barocameră.