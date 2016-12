Vânătoarea în Delta Dunării, interzisă!

Vânătoarea în Delta Dunării va fi interzisă, excepţie făcând animalele dăunătoare, care, prin înmulţire excesivă, pot duce la dezechilibre ecologice majore, ordinul de ministru urmând să fie trimis azi la Monitorul Oficial, a anunţat ministrul Mediului, Rovana Plumb. „Dunărea şi Delta sunt mai mult decât spaţii geografice sau preocupări de mediu, sunt spaţii ale tradiţiei, adevărate comori culturale. Pentru a proteja biodiversitatea extraordinară a Deltei am pregătit un Ordin de ministru, care va pleca luni (azi - n.r.) la Monitorul Oficial pentru publicare, care prevede interzicerea vânătorii în Delta Dunării, cu excepţia acelor animale dăunătoare care, prin înmulţire excesivă, pot duce la dezechilibre ecologice majore. Şi mă refer la speciile şacal, lup, vulpe etc., care vor putea fi vânate doar prin vânătoarea de extracţie, în cantităţile stabilite prin ordin al ministrului Mediului şi Pădurilor”, a declarat Rovana Plumb la masa rotundă cu tema „Dunărea: Rinul Europei Centrale şi de Est sau Coridorul Verde al Europei?”, organizată de Ministerul Mediului şi Pădurilor şi Asociaţia „Salvaţi Dunărea şi Delta”. Rovana Plumb a mai spus că Dunărea are o valoare deosebită pentru fiecare dintre statele riverane, atât pentru biodiversitate, cât şi pentru rolul în dezvoltarea economică şi socială a întregii regiuni. Ministrul a subliniat importanţa implementării Directivei Cadru pentru Apă a UE la nivelul întregului bazin al Dunării. În acest context, demnitarul a vorbit despre „Proiectul româno-bulgar de cooperare în zona comună de graniţă a Dunării: Danube WATER”, care vizează calitatea apei.