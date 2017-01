Vanessa Redgrave şi Franco Nero s-au căsătorit ”neoficial”

Actriţa britanică Vanessa Redgrave şi partenerul ei de viaţă, Franco Nero, s-au căsătorit în cadrul unei ceremonii secrete, fără caracter oficial, care a avut loc în 2006. Cei doi actori s-au îndrăgostit în timp ce jucau rolurile Lancelot şi Guinevere în musicalul ”Camelot”, pus în scenă în 1967, iar de atunci formează, cu intermitenţe, un cuplu. Vanessa Redgrave şi Franco Nero au împreună un fiu, Carlo, în vârstă de 40 de ani. Actorii s-au despărţit la puţin timp după naşterea fiului lor, însă Vanessa Redgrave a declarat într-un interviu recent că nu a simţit niciodată că s-ar fi despărţit cu adevărat de Franco Nero. Cei doi au hotărât să îşi declare din nou dragostea unul pentru celălalt în 2006, în cadrul unei ceremonii private, la care au participat doar câţiva prieteni apropiaţi.

În vârstă de 78 de ani, Vanessa Redgrave a precizat că a refuzat să se căsătorească în mod legal cu iubitul ei, deoarece nu a dorit să se ocupe de toate acele aspecte financiare, asociate unei astfel de uniuni. Actriţa britanică, interpreta iubitei lui Franco Nero în filmul ”Letters to Juliett / Scrisori către Julieta”, susţine că se consideră teribil de norocoasă că are parte de o relaţie durabilă şi fericită alături de partenerul ei de viaţă. ”A fost destul de clar pentru noi toţi că nu ne doream ca mariajul nostru să aibă un caracter legal şi nici să fie asociat cu toate acele chestiuni financiare. Am vrut să ne distanţăm de aceste aspecte, să ne distanţăm de chestiunile financiare şi să rămânem departe de caracterul oficial al unei căsnicii legale. Ne-am căsătorit în faţa familiilor şi prietenilor noştri, fiind animaţi de cele mai profunde sentimente de iubire şi de angajamentul reciproc. Cred că sunt teribil de norocoasă”, a explicat actriţa britanică.