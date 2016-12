Vanessa Williams se va căsători a treia oară

Actriţa şi cântăreaţa americană Vanessa Williams, în vârstă de 51 de ani, a confirmat că s-a logodit şi se va căsători cu Jim Skrip, un contabil pe care l-a cunoscut în timpul unei vacanţe petrecute în Egipt. Relaţia celor doi a început în urmă cu aproape doi ani, iar informaţia despre această logodnă a fost confirmată chiar de vedeta americană, în emisiunea de televiziune ”The Queen Latifah Show”. Vanessa Williams a venit în emisiunea respectivă pentru a promova show-ul de pe Broadway în care joacă în prezent, ”The Trip to Bountiful”, însă discuţia cu gazda emisiunii a fost ”umbrită” de spectaculosul ei inel de logodnă. ”Vanessa, am încercat să port o conversaţie cu tine şi, credeţi-mă doamnelor şi domnilor, dar chiar sunt orbită de lumina care vine din acea bijuterie de pe degetul tău”, a declarat, în glumă, Queen Latifah. ”Îmi pare rău, draga mea. M-am logodit. Mi s-au întâmplat multe lucruri bune în ultima vreme. Am împlinit 50 de ani când repetam pentru o piesă pe Broadway, m-am logodit în urmă cu câteva săptămâni. Mă simt binecuvântată”, a răspuns Vanessa Williams.

Vedeta americană a fost căsătorită din 1987 până în 1997 cu fostul ei manager Ramon Hervey al II-lea, cu care are trei copii, şi din 1999 până în 2004 cu jucătorul de baschet Rick Fox, cu care are o fiică.