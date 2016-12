Vanghelie candidează ca să aibă curaj să iasă din politică?!

Primarul suspendat al sectorului 5, Marian Vanghelie, şi-a depus, marţi, la Biroul electoral al sectorului 5, candidatura pentru un nou mandat de primar, afirmând că intră în cursa electorală să îşi reia demnitatea şi că a primit scrisori de susţinere cât a stat în arest.

"Îmi doresc un mandat la primărie pentru că, în primul rând, îi iubesc pe cei din sectorul 5. Nu este prima dată, am mai avut probleme şi la vremea respectivă tot aşa se punea problema, de ar trebui să candidez şi au venit foarte mulţi oameni şi m-au susţinut. Şi am câştigat din primul tur, fiind scrutin electoral în două tururi. (...) Candidez pentru că vreau să îmi iau demnitatea înapoi şi am să ies din politică demn şi cu curaj", a declarat Marian Vanghelie, după depunerea candidaturii din partea PDS.

Marian Vanghelie a afirmat că este susţinut în cursa pentru fotoliul de primar de "aproape toţi directorii de învăţământ din sectorul 5", lideri de sindicat şi "oameni din sector".