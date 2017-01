Vanghelie îl susţine pe Oprescu… pentru că e candidatul USL

Primarul Sectorului 5, Marian Vanghelie, a declarat, joi seară, la o şedinţă a PSD sector 3, că îl susţine pe Sorin Oprescu pentru Primăria Generală a capitalei deoarece este candidatul USL, menţionând că nu se gândeşte la acesta, ci la partid şi la munca sa de 17 ani în această formaţiune: “Nu am avut o problemă de percepţie greşită vizavi de Victor Ponta asupra alegerii lui Oprescu. Şi eu sunt conştient că, dacă eram preşedinte de partid, îl puneam pe Oprescu datorită sondajelor”. El a precizat că nu va părăsi partidul: “Nu plec din PSD. Am venit înapoi şi nu-mi pare rău. Pot spune că am avut oferte după ce am câştigat primăria şi am şi astăzi oferte. Nu mă interesează. Uitaţi-vă la faţa mea şi o să înţelegeţi că nu am să plec”. Vanghelie a abordat şi subiectul legat de acuzaţiile aduse de Mitrea, potrivit cărora s-ar afla în spatele unei campanii a televiziunii lui Dan Diaconescu împotriva lui Oprescu: “Nu doar Miron Mitrea a crezut poate că sunt în spatele lui Diaconescu. Alţii mi-au şi spus. Mi-a spus şi Victor. (…) Am o relaţie bună cu Diaconescu, am făcut două revelioane cu el, dar nu pot eu să-i impun politica editorială. Nu pot eu să-l opresc pe Dan Diaconescu să candideze la Primăria capitalei, că nu merge. Eu astăzi o să-l susţin pe Oprescu. Nu-l susţin pentru că se numeşte Oprescu, îl susţin pentru că nu pot să susţin pe cineva de la PDL, să lămurim foarte clar”. Vanghelie a mai spus că, dacă ar fi fost un candidat de la PSD pentru Primăria capitalei, ar fi avut o altă atitudine.