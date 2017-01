Vanghelie: PD-L vorbeşte de modernizarea României, tot cu Blaga şi Berceanu

Preşedintele PSD Bucureşti, Marian Vanghelie, s-a aliniat liniei generale adoptate de partidele politice săptămîna trecută şi s-a folosit de prezenţa la Şcoala de pregătire politică a TSD pentru a-i ataca pe pedelişti. Vanghelie a criticat în principal demagogia PD-L, care vorbeşte de modernizare, dar nu aduce oameni noi în prima linie: \"Ei vorbesc de modernizarea României, tot cu Berceanu, tot cu Blaga. Din ‘89 tot pe ei îi văd. Nu am nimic cu ei, îi respect pe amîndoi: unul ştie să facă bani, unul este mai serios. El a arătat că despre Vasile Blaga are o părere bună, în comparaţie cu Radu Berceanu şi Adriean Videanu. \"De Blaga am o părere foarte bună, comparativ cu ceea ce face Berceanu, cu ce a făcut Videanu. Că a vîndut borduri la firma lui, în calitate de primar general, sau invers, de la firma lui a vîndut la Primăria Generală\", a adăugat Vanghelie, criticîndu-l totodată pe Traian Băsescu, care \"şi-a dat o repartiţie singur\" atunci cînd a fost primar general. Vanghelie a vorbit, în stilul caracteristic, şi despre profilul viitorului preşedinte al ţării, afirmînd că România nu trebuie să mai aibă un preşedinte “care scuipă foarte bine” şi subliniind că Mircea Geoană nu ştie să scuipe, întrucît nu în acest lucru constă rolul unui preşedinte. \"Nu trebuie ca preşedintele României să behăie cu X sau cu Y la Golden Blitz. Nu trebuie ca preşedintele României să plece şpriţuit cu maşina. Chiar dacă pleacă, cel puţin să aibă grijă să nu-l vadă nimeni, pentru că este penibil\", a subliniat Vanghelie. Pentru că tot a luat toţi liderii PD-L la rînd, lui Vanghelie nu i-a scăpat nici Elena Udrea, pe care vrea să o folosească pe post de poştaş pentru transmiterea mesajelor sale către preşedinte. Sîmbătă, Vanghelie i-a cerut public Elenei Udrea să îi transmită preşedintelui că datele despre implicarea lui Mircea Băsescu în afaceri cu armament au fost furnizate de SRI, nu de \"Doi şi un sfert\", el arătînd că \"s-a dorit\" să se puna mîna pe arhiva \"Doi şi un sfert\", unde e vorba de \"fetiţa EBA\", care \"se încinge din cînd în cînd”. Vanghelie a arătat că serviciul \"Doi şi un sfert\" nu e condus de Marian Vanghelie şi nu e condus politic de PSD.