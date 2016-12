Vanghelie vrea din nou în America

Primarul Sectorului 5 al Capitalei, Marian Vanghelie, a declarat, sâmbătă, la sosirea de la Washington, că a fost invitat de către mai mulţi oficiali să revină în capitala federală americană, în luna mai. Vanghelie a declarat, la sosirea pe Aeroportul Otopeni, că vizita la Washington a decurs mai bine decât se aştepta, deşi s-a suprapus cu prezenţa preşedintelui Chinei în capitala SUA. „Am avut un mic dezavantaj, am picat exact cu preşedintele Chinei, însă ceea ce a fost important a fost că totuşi am fost primit la Casa Albă... Am picat într-un moment complicat, a fost o situaţie complicată la Casa Albă şi totuşi şi-au făcut timp şi m-au primit”, a afirmat Marian Vanghelie. El a caracterizat întâlnirile avute la Washington drept „foarte excelente”, ezitând să dea însă detalii despre eventuale înţelegeri sau contacte puse la punct în întâlnirile pe care le-a avut. Primarul sectorului 5 a spus că a fost primit la Casa Albă de consilierul pe probleme de urbanism al preşedintelui Barack Obama, că s-a întâlnit cu lideri sindicali, congresmani şi senatori. „Lucrurile au fost foarte bune, încercăm să preluăm o parte din expertiza din America”, a spus el.