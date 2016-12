Vanilla Ice, înşelat de soţie

Vanilla Ice, fostul rapper devenit în ultimii ani vedetă de televiziune, a anunţat că s-a despărţit de soţia lui, Laura Giaritta, după o căsnicie de 14 ani, pentru că aceasta îl înşela. Vanilla Ice, al cărui nume real este Robert Van Winkle, s-a căsătorit cu Laura Giaritta în anul 1997. Cei doi au împreună două fiice, Dusti, de 12 ani şi Keelee, de 10 ani. Vanilla Ice, pe numele său real Robert Matthew Van Winkle, în vârstă de 43 de ani, s-a mutat în urmă cu câteva zile din reşedinţa familială din oraşul Wellington, statul Florida, după ce a aflat că soţia îl înşeală.

Printre albumele lansate de Vanilla Ice se numără ”Hooked” din 1989, ”To the Extreme” din 1990, ”Extremely Live” din 1991, ”Hard to Swallow” din 1998, ”Bi-Polar” din 2001, ”Hot Sex” din 2003, ”Vanilla Ice Is Back!” din 2008, ”WTF” din 2011. A fost recompensat cu două American Music Awards în anul 1991, când a fost nominalizat şi la premiile Grammy şi a câştigat şi un People\'s Choice Award, pentru materialul ”Ice, Ice Bab”.