Vanilla Ice va juca într-un spectacol de pantomimă

Rapper-ul Vanilla Ice îşi va face debutul într-un spectacol de teatru, cântăreţul american urmând să joace într-un show de pantomimă ce va fi pus în scenă într-un teatru britanic din comitatul Kent. Starul american, al cărui nume adevărat este Robert Van Winkle, va interpreta rolul căpitanului Hook în spectacolul “Peter Pan”, pus în scenă de compania Central Theatre din oraşul Chatham. Vanilla Ice, a cărui piesă “Ice Ice Baby” a fost unul dintre hiturile anului 1991, a participat recent la emisiunea de televiziune Dancing On Ice, realizată şi difuzată de postul ITV1. Printre albumele lansate de Vanilla Ice se numără “Hooked” din 1989, “To the Extreme” din 1990, “Extremely Live” din 1991, “Hard to Swallow” din 1998, “Bi-Polar” din 2001, “Hot Sex” din 2003, “Vanilla Ice Is Back!” din 2008, “WTF” din 2011. A fost recompensat cu două American Music Awards, în anul 1991, când a fost nominalizat şi la premiile Grammy şi a câştigat şi un People\'s Choice Award, pentru materialul “Ice, Ice Baby”.