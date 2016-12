Vânt bun şi multă muncă la Regata Poseidon

La finalul săptămânii trecute, litoralul românesc a găzduit unul dintre cele mai importante concursuri de yachting din ţară, Regata Poseidon, organizată de Black Sea Sailing Association, în colaborare cu Nautic Life, FAPT Sailing Club şi Marina Eforie, şi care face parte din calendarul competiţional din acest an, stabilit de către Federaţia Română de Yachting. La startul competiţiei s-au prezentat 23 de ambarcaţiuni cu vele, la clasele Racer, Cruiser şi One Design, printre care şi Ann, yachtul patronului echipei de fotbal Rapid Bucureşti, George Copos. Sâmbătă, prima zi a întrecerii a fost dedicată cursei offshore, desfăşurată între Mangalia şi Eforie Nord. Contrar previziunilor meteorologice, concurenţii au beneficiat de un vânt perfect, iar lupta pentru victorie a fost extrem de echilibrată, diferenţa făcându-se la doar câteva zeci de secunde. În cele din urmă, învingătorii au fost Simina - la clasa Racer şi Tortuga - la clasele Cruiser şi One Design. Duminică au fost programate două regatte inshore, în dreptul Marinei Eforie, iar concurenţii au trebuit să-şi demonstreze dibăcia în probele tehnice. În prima regată, învingătorii au fost Farrfalina - la clasa Racer, Tortuga - la clasele Cruiser şi One Design, în timp ce în cea de-a doua regată s-au impus Simina - la clasa Racer, Benga - la clasa Cruiser şi Denlille Havfrue - la clasa One Design. După cele două zile de întrecere, clasamentele la cele trei clase au fost următoarele - Clasa Racer: 1. Simina, 2. Alexandra, 3. Farrfalina; Clasa Cruiser: 1. Tortuga, 2. Ulise, 3. Benga; Clasa One Design: 1. Tortuga, 2. Ulise, 3. Richocet. Ambarcaţiunea lui George Copos, Ann, s-a clasat doar pe locul 8, la clasa Racer.

La festivitatea de premiere, desfăşurată la Marina Eforie, concurenţii au primit diplome, medalii, cupe, şampanie şi premii din partea organizatorilor. „Competiţia a fost una extrem de grea şi s-a muncit foarte mult, dar am avut o echipă foarte unită. Sâmbătă am avut parte de vânt bun şi aşa s-au câştigat câteva zecimi de nod. Sunt constănţean şi am peste trei decenii petrecute pe apă”, a spus skipper-ul ambarcaţiunii Tortuga, Laurenţiu Balcan.

„Am beneficiat de un vânt neaşteptat de bun şi am reuşit ceea ce ne-am propus, să mergem cât mai bine. Este abia a doua cursă a sezonului şi mai urmează alte şase”, a completat proprietarul ambarcaţiunii Simina, Victor Fulicea. Regatta Poseidon se alătură altor evenimente similare desfăşurate în Marea Neagră şi incluse în Trofeul “Black Sea Sailing” 2013, Regata Beneteau Nautic Life (19-21 iulie) şi Regata Callatis (30 august - 1 septembrie). Împreună cu Regata “Regele Mihai” (21-23 iunie) şi Regata “Ziua Marinei” (15-18 august), aceste etape formează Campionatul McCann Erickson.