Vânt puternic în Constanța şi în toată țara!

Vremea se schimbă radical în zilele următoare, anunţă meteorologii de la Administrația Națională de Meteorologie (ANM). ANM a emis, ieri, o informare meteo de vânt puternic, precipitații mixte și ninsori. Potrivit meteorologilor, de ieri, ora 13.00, și până mâine, ora 18.00, vântul are intensificări în toate regiunile, cu viteze ce vor depăși local 55 - 60 km/h. În zona montană, vântul va sufla tare, iar pe creste va depăși la rafală 90 km/h. Tot la munte vor predomina ninsorile. Intensificările mari ale vântului care au fost anunțate i-au făcut pe unii să le compare cu un ciclon, mai ales că un ciclon foarte activ traversează Europa în această perioadă, sau chiar cu un uragan. În Germania a fost emis un cod roşu de vânt puternic, rafalele atingând viteze şi de 164 km/h. Specialiștii Centrului Meteorologic Regional Dobrogea (CMRD) spun însă că nu avem motive de panică, deoarece la altitudinea la care ne aflăm nu se poate forma un ciclon. ”Nu există uragan la altitudinile noastre. Noi avem intensificări și rafale de vânt care nu vor fi distructive și nu vor fi mai mari decât în ultima vreme. Nu vom avea parte nici de furtuni cu descărcări, ci va fi o vreme specifică sfârșitului de martie și începutului de aprilie. În Dobrogea au fost astăzi (1 aprilie - n.r.) rafale de 50 - 55 km/h, care au depășit izolat și 55 km/h. Pentru ele s-a dat atenționare de cod galben”, a declarat, pentru ”Telegraf”, șeful de prognoză din cadrul (CMRD), Mariana Frățilă. Cu alte cuvinte, vremea va fi schimbătoare. ”În zilele următoare vor fi unele rafale de vânt, ploi, răcire și apoi încălzire a vremii, apoi va ieși soarele, va fi o circulație rapidă”, a adăugat Frățilă. Potrivit prognozei meteo publicate de ANM, astăzi, la Constanța, temperaturile maxime vor fi cuprinse între 9 și 13 grade Celsius, iar minimele se vor situa între 2 și 4 grade C. Vremea va fi în general închisă, însă va mai apărea și soarele. Mâine, maximele vor fi situate între 7 și 10 grade C, iar minimele între - 1 și 2 grade C. Totodată, sunt șanse de ploaie. Sâmbătă, 4 aprilie, maximele vor fi cuprinse între 8 și 12 grade C, iar minimele între 1 și 5 grade C. Cerul va fi mai mult înnorat.