Vânt rece și pătrunzător, polei și ninsori la Constanța

Constanța se află, începând de joi, 7 ianuarie de la ora 12.00 și până vineri, 8 ianuarie, la ora 6.00, sub incidența codului galben de ninsori viscolite, lapoviță și vânt, alături de alte 13 județe din jumătatea de est a ţării. În intervalul menţionat, vântul va avea intensificări cu viteze de 60 - 70 km/h. În Dobrogea, meteorologii au avertizat că ploile se vor transforma treptat în lapoviţă şi ninsoare, trecător viscolită în cursul nopţii. Spre groaza pietonilor dar și a șoferilor, izolat se va mai depune polei. Vineri, maxima zilei va urca până la 5 grade C în Dobrogea, iar minimele se vor încadra între -7 și -2 grade C. În weekend temperaturile vor mai crește, astfel că duminică, 19 ianuarie, se vor înregistra chiar și 9 grade C și nu vor mai fi temperaturi cu minus.

VREMEA REA CONTINUĂ SĂ ÎNGREUNEZE CIRCULAȚIA FERATĂ Reprezentanții companiei CFR au anunțat că traficul feroviar în întreaga țară se desfășoară în condiții de vânt puternic, ploi și polei. Toate aceste fenomene meteo pot determina întârzieri ale trenurilor. ”Personalul feroviar de specialitate este mobilizat pentru verificări, iar pe segmentele unde situația o impune se intervine pentru remedierea eventualelor deranjamente tehnice produse la linia de contact și la pantografele trenurilor, din cauza rafalelor puternice de vânt și a depunerii de polei”, au transmis reprezentanții CFR, într-un comunicat. CFR va informa permanent operatorii de transport feroviar asupra evoluției fenomenelor meteorologice și a condițiilor de circulație la nivel național, astfel încât toate companiile să-și informeze din timp călătorii, dacă apar modificări în circulația trenurilor înscrise deja în trafic, se arată în comunicat.

IARNA A ÎNGHEȚAT TRAFICUL MARITIM LA SULINA Circulația navelor maritime la bara Sulina era închisă joi, 7 ianuarie, din cauza condițiilor hidrometeorologice de pe Marea Neagră, astfel că vasele aflate pe canalul Sulina sau pe mare în apropiere de șenal au fost obligate să acosteze în locurile de siguranță. Decizia a fost luată de Administrația Fluvială a Dunării de Jos din Galați, vântul suflând cu forță, iar vizibilitatea fiind de 500 de metri din cauza ceții. Navele maritime acostate în locuri de siguranță își vor continua drumul spre destinații după îmbunătățirea condițiilor hidrometeorologice. Pe Dunăre este de asemenea ceață, însă circulația navelor de pasageri între Portul Tulcea și localitățile din Delta Dunării se desfășoară conform graficului, potrivit directorului societății Navrom Delta SA, Nicolae Chichi, care a spus că nu au fost incidente.