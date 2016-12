Vântul, coşmarul şoferilor şi drumarilor

ZĂPADĂ VISCOLITĂ Au trecut patru zile de când judeţul Constanţa a fost lovit de urgia albă, timp în care autorităţile au depus o muncă titanică pentru a elibera drumurile şi satele de nămeţi. În cele peste 100 de ore care au trecut de la codul roşu de viscol şi ninsori, drumarii constănţeni au reuşit, în mare parte, să redea circulaţiei drumurile naţionale şi judeţene, cu excepţia DN3 între Băneasa şi Ostrov, dar şi a altor patru drumuri comunale: DC 26 Hârşova - Ghindăreşti, DC 85 Năvodari - Corbu, DC 61 Seimeni - Siliştea şi DC 83 Vadu - Corbu, care erau închise. Şi asta deoarece vântul a bătut foarte tare şi a readus pe carosabil zăpada de pe câmp. Tot din cauza vântului s-a circulat cu dificultate şi pe drumurile judeţene, pe care au fost impuse restricţii pentru autovehiculele mai grele de 7,5 tone. „Pe multe dintre drumuri se circulă pe câte o bandă, pentru că vântul viscoleşte zăpada şi se formează suluri de zăpadă”, a spus directorul Regiei Autonome Judeţene de Drumuri şi Poduri (RAJDP) Constanţa, Adrian Gâmbuţeanu. El a adăugat că mari probleme au fost, ieri, pe DJ 226 Corbu - Mihai Viteazu, unde angajaţii RAJDP au încercat din răsputeri, cu şase utilaje, să degajeze drumul de zăpadă. „Vântul bate cu putere în special în zona localităţii Corbu, unde se formează suluri pe DJ 226”, a spus Gâmbuţeanu. Tot legat de Corbu, primarul comunei, Marian Gălbinaşu, a declarat că a luat decizia de a închide Drumul Comunal 83 Vadu - Corbu, care măsoară şapte kilometri, pentru că s-au format suluri de zăpadă care ating şi doi metri. „În localitatea Vadu sunt câteva sute de persoane care nu pot pleca din localitate. De aceea, am decis să le ducem astăzi (ieri - n.r.) mai multe alimente: pâine, făină, drojdie, mălai şi apă”, a spus Gălbinaşu. El a adăugat că tot ieri a ajutat cu alimente şi o femeie în vârstă din localitatea Corbu, care era izolată de câteva zile.

INTERVENŢII În afara situaţiei de la Corbu, membrii Comandamentului pentru Situaţii de Urgenţă au răspuns, ieri, apelurilor a 20 persoane care au rămas înzăpezite în nămeţi. Este vorba despre două maşini blocate între localităţile Cuza Vodă şi Mihai Kogălniceanu, 11 camioane între Medgidia şi Ciocârlia, două tiruri înzăpezite între Osmancea şi Ciobăniţa şi un autoturism blocat între Cogealac şi Grădina. Totodată, prefectul Eugen Bola a cerut ajutorul militarilor de la UM 01737 - Topraisar, care au intervenit cu două autocamioane 6x6 pentru tractarea mai multor autotrenuri blocate pe rutele Movila Verde - Plopeni şi Topraisar - Mereni. În toate aceste cazuri, oamenii au fost scoşi la liman de autorităţi. Aseară încă se intervenea la alte solicitări. 17 persoane au cerut ajutor la 112 după ce au rămas blocate pe DJ 223, între Dunărea şi Capidava, din cauza sulurilor de zăpadă. Printr-o situaţie similară au trecut şi pasagerii a două microbuze, care au rămas, ieri seară, blocaţi pe DJ 391 între Negru Vodă şi Cotu Văii. În ce priveşte autovehiculele oprite vineri seară la Hârşova pentru că DN 22A Constanţa - Tulcea era impracticabil, primarul oraşului Hârşova, Tudorel Nădrag, a declarat că a fost rezolvată şi situaţia celor 76 de persoane blocate. „Cu toate că persoanele au fost îndrumate către Primăria Hârşova, pentru a fi adăpostite, acestea au refuzat, preferând să aştepte în maşini. Oamenii au putut să-şi continue drumul abia sâmbătă dimineaţă”, a declarat Nădrag.

Cu mâna întinsă!

În afara celor care au avut nevoie disperată de sprijinul autorităţilor, mai există o categorie de oameni care au înţeles greşit sensul cuvântului „ajutor”. Un exemplu convingător l-am găsit în satul Fântânele, unde un cetăţean a sunat disperat la Primărie, la numărul de urgenţă 112 şi a alertat mass-media, spunând că nimeni nu l-a băgat în seamă şi că locuinţa sa este izolată şi îngropată în nămeţi. „Nu mă pot duce să-mi cumpăr nici măcar o pâine. Vreau ca cineva să vină să-mi deszăpezească strada şi curtea, unde zăpada are peste doi metri”, a spus, prin telefon, cetăţeanul. Pentru a-i da o mână de ajutor, am luat imediat legătura cu primarul din Fântânele, Gheorghe Popescu, care ne-a prezentat o altă realitate. „Staţi! Nu-mi spuneţi. Este vorba de Ion Fologea, care locuieşte la marginea satului, pe strada Tudor Vladimirescu. În primul rând, omul ăsta are 43 de ani şi locuieşte în aceeaşi curte cu soţia şi doi copii, care provin din prima căsătorie a soţiei sale şi care au aproape 30 de ani. Sunt ditamai bărbaţii şi vor să vin să le dau zăpada din curte, în condiţiile în care eu am bătrâni şi bolnavi în sat pe care a trebuit să-i ajut. În plus, gospodăria lui Fologea are două intrări, iar cea din faţă a fost deszăpezită, aşa că are pe unde ieşi. I-am spus că poate să mă reclame şi la UE, că tot nu mă duc şi îi dau la o parte zăpada din curte”, a spus Georghe Popescu. El a adăugat că şi-a făcut datoria de primar şi cu ajutorul firmelor din comună, imediat după viscol, în numai opt ore, a deszăpezit 23 km de drum, inclusiv DC 77 Fântânele - Cogealac.