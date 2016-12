Vânzarea firmei, doar cu acordul Fiscului

După ce, în ultima perioadă, preluarea unei firme cu datorii a devenit o adevărată afacere pentru băieţii descurcăreţi, guvernanţii s-au gândit să modifice legislaţia, astfel încât vânzarea unei societăţi cu datorii să nu se mai poată realiza fără avizul Fiscului. Cesiunea părţilor sociale, o operaţiune prin care dreptul de proprietate e transferat de la proprietar (cedent) către cesionar, devenise în România o modalitate de a da statului adevărate ţepe. Cu toate acestea, operaţiunea era perfect legală, iar persoanele care doreau să scape de propriile firme cu datorii erau dispuse să plătească un comision între 10 şi 20 la sută din valoarea datoriei. Tot acest procedeu era simplu: administratorul firmei cu datorii accepta să cedeze părţile sociale ale societăţii în faţa unui notar care legaliza un contract în acest sens cu reprezentantul firmei care prelua pasivul. Apoi, modificările din acte erau făcute la Registrul Comerţului. După ce persoana prelua activele şi pasivele firmei, aceasta le ceda unei alte persoane care, de regulă, era din afara ţării sau care nu ştia absolut nimic despre afaceri şi firme. „Ordonanţa de Urgenţă 54/2010 dă posibilitatea Fiscului să controleze acest fenomen care a luat amploare în ultimii ani. Potrivit actului normativ, cei care au o firmă şi vor să o vândă ori să cesioneze părţile sociale nu vor putea face acest lucru dacă Fiscul nu este de acord cu această operaţiune”, a declarat directorul executiv adjunct al Direcţiei Generale a Finanţelor Publice (DGFP) Constanţa, Emil Mihăilescu. Directorul executiv adjunct al DGFP Constanţa a arătat că cei care decid să-şi înstrăineze părţile sociale ale societăţii trebuie să certifice acest aspect, în termen de 15 zile, la Registrul Comerţului prin depunerea unui contract. La rândul său, Registrul Comerţului are obligaţia de a-l transmite, imediat, în formă electronică către organele fiscale. După transmiterea acestui document, Fiscul are la dispoziţie 30 de zile pentru a contesta tranzacţia, respectiv de a formula o cerere de opoziţie. „Făcând cerere de opoziţie, practic, împiedicăm tranzacţionarea părţilor sociale. În cele 30 de zile, avem timp suficient să luăm toate măsurile de executare silită sau să atragem răspunderea în solidar a administratorilor presupuşi vinovaţi. De altfel, prin toate aceste măsuri împiedicăm transformarea firmei respective într-una de tip fantomă. Chiar în urmă cu o săptămână, am avut un caz unde doi cetăţeni arabi cesionau părţile sociale unei persoane născute în 1939, cu domiciliul în localitatea Mircea Vodă. Intenţia operaţiunii era vădită”, a spus Mihăilescu.