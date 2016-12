Vânzarea, soluţie pentru salvarea Cazinoului

DEZBATERE Problema Cazinoului din Constanţa a fost dezbătută, vineri, de autorităţile locale şi societatea civilă în cadrul mesei rotunde „Salvarea şi Reabilitarea Cazinoului Constanţa”. Evenimentul a fost organizat de Asociaţia absolvenţilor Universităţii Maritime Constanţa şi Grupul pentru Jurnalism, Cultură şi Comunicare, printre invitaţi numărându-se primarul Constanţei Radu Mazăre, senatorul Puiu Haşotti, deputaţii Antonella Marinescu, Maria Stavrositu şi Amet Aledin, prefectul Constanţei, directorul Muzeului de Artă, Doina Păuleanu şi reprezentantul Ordinului Arhitecţilor, Radu Cornescu. „Am considerat de cuviinţă că, pentru comunitate, cel mai bine ar fi să vindem Cazinoul din Constanţa, iar cel care îl cumpără să îl renoveze după care să-l opereze. Văd că sunt tot felul de reacţii împotriva acestei soluţii, deşi România vinde de la petrol, electricitate, rafinării, la fabrici, bănci, absolut tot. Am fost intrigat să văd că vânzarea unei clădiri ridică atâtea probleme. În aceste condiţii, am decis amânarea hotărârii de consiliu”, a declarat Mazăre.

FĂRĂ ALOCĂRI BUGETARE PENTRU REABILITARE. Primarul afirmă că preferă să direcţioneze banii din bugetul local spre cu totul alte proiecte. „Nu ştiu dacă eu aş fi băgat o căruţă de bani în Cazino în loc să fac reţelele de canalizare sau să asfaltez drumuri. Avem în faţă trei opţiuni: să băgăm banii constănţenilor în reabilitare, să preia Guvernul Cazinoul sau să îl vindem. Din bugetul local este imposibil să luăm banii de la alte proiecte (subvenţia la căldură, cartierul pentru săraci sau pachetele pentru bătrâni) pentru a reabilita Cazinoul pe care ulterior să-l dăm spre administrarea altcuiva, pentru că noi nu îl putem exploata. Eu nu pot să fiu nici şef de sală şi nici crupier”, a spus Mazăre. Primarul şi-ar dori ca unul din ministere să preia clădirea: „Chiar vă rog frumos. Acum iniţiez hotărârea de Consiliu Local şi îl dau cu un leu pentru a fi reparat, şi pe urmă să îl administreze. El trebuie să devină un obiectiv care să aducă turişti. Doreşte Guvernul să îl ia? Foarte bine. La mine nu au venit oameni de afaceri cu intenţii de concesionare, ci doar cu intenţii de cumpărare”. Primarul a precizat că este deschis oricărei variante care va conduce la reabilitarea şi utilizarea lui ca şi Cazino.

TERMEN PENTRU GUVERN. Întrucât Cazinoul se degradează de la zi la zi, Primăria Constanţa a trimis deja adrese către Ministerul Culturii şi Ministerul Dezvoltării pentru preluarea Cazinoului. „Cred că două luni sunt suficiente pentru Guvern să se decidă dacă are intenţii serioase de preluare a Cazinoului şi reabilitare a acestuia”, a spus Mazăre. Toţi cei prezenţi la evenimentul de vineri au fost de acord că varianta vânzării este cea mai viabilă, asta în condiţiile în care Guvernul nu se decide să preia clădirea emblematică a Constanţei. Singurii care nu au agreat varianta au fost reprezentanţii arcului guvernamental: prefectul şi deputatul PDL Maria Stavrositu. „Prefectul a transformat discuţia despre caz în dezbatere politică. Am constatat că nimeni nu are o soluţie. Poate cea mai concretă ar fi vânzarea. Eu vreau un singur lucru: Cazinoul să fie ce a fost, poate şi mai mult. Sunt clădiri de patrimoniu din lume care aparţin unor privaţi. Nu văd nimic rău în vânzarea Cazinoului. Haideţi să nu începem chestia aia din ’90 cu „să nu ne vindem ţara””, a declarat senatorul PNL Puiu Haşotti. De aceeaşi părere a fost şi reprezentantul Ordinului Arhitecţilor, Radu Cornescu. “Important este ca această clădire unică în România să fie reabilitată. Dacă aveţi acum un client, vindeţi-l. Important este să fie reabilitat, pentru că s-a degradat destul de mult”, declarat Cornescu.

CONCLUZII. La finalul întâlnirii unul dintre organizatori, Ovidiu Cupşa a declarat că, în urma dezbaterilor s-au conturat două variante. “Vânzarea Cazinoului sau preluarea lui de către Guvern sunt cele două posibilităţi în acest moment. Din păcate, dezbaterea a fost transformată în subiect electoral, şi vorbesc aici de prefect. Cred că este mult mai importantă această clădire emblematică pentru oraşul Constanţa decât luptele politice”, a declarat Cupşa. Până când se va decide care din variante va fi adoptată, primarul a declarat că în perioada următoare vor fi făcute lucrări de conservare a clădirii. “Până la urmă tot la soluţia pe care am propus-o eu se va ajunge, la vânzare. Vom aştepta Guvernul să-şi exprime intenţia serioasă să-l preia. Dar eu sunt convins că nu va face acest lucru. În caz contrar, îl vom vinde”, a spus Mazăre.