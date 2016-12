Vânzări record de iPhone 5

Apple a vândut un număr record de iPhone-uri în trei zile de la lansarea în magazine, vineri. Cifra a ajuns la peste cinci milioane de iPhone-uri, în timp ce analiştii anticipau că livrările ar putea atinge în primul weekend de la lansare până la zece milioane de unităţi, a anunţat, ieri, compania americană. Vânzările sunt uşor peste cele de peste patru milioane de unităţi înregistrate la lansarea precedentului model, iPhone 4S, în primele trei zile de la lansare, în octombrie anul trecut. Acţiunile Apple sunt în scădere cu 2% în timpul tranzacţiilor electronice premergătoare deschiderii bursei. IPhone 5 este disponibil în Statele Unite, Australia, Canada, Franţa, Germania, Hong Kong, Japonia, Singapore şi Marea Britanie, iar din 28 septembrie va fi prezent pe pieţele din alte 22 de ţări. Până la sfârşitul acestui an, iPhone va fi la vânzare în 100 de state. Cererea pentru iPhone 5 a depăşit oferta iniţială, astfel că o parte din precomenzile primite de companie vor fi onorate şi în octombrie, a declarat directorul general al Apple, Tim Cook. El a arătat că stocurile din magazine au fost epuizate, dar acestea vor continua să fie aprovizionate regulat cu iPhone-uri 5, iar clienţii pot continua să comande telefoanele online. iPhone 5 este cel mai subţire şi mai uşor smartphone al Apple, fiind complet reproiectat pentru a include un ecran de 4 inci.

COMPONENTE... VIOLENTE Grupul taiwanez Foxconn a suspendat activitatea fabricii din Taiyuan, China, care produce şi piese pentru iPhone 5, din cauza unei altercaţii în care au fost implicaţi aproximativ 2.000 de angajaţi, izbucnită aparent după ce un paznic a lovit un muncitor. Un comunicat al poliţiei locale notează că autorităţile au detaşat 5.000 de poliţişti în campusul fabricii de la Taiyuan. Situaţia a fost readusă sub control, după patru ore de violenţe, iar aproximativ 40 de persoane au avut nevoie de îngrijiri medicale, potrivit Foxconn, cel mai mare contractor din lume pentru producţia de electronice. Câţiva angajaţi au fost arestaţi. Compania şi poliţia locală susţin că incidentul nu pare să fi avut legătură cu munca. Fabrica de la Taiyuan are aproape 80.000 de angajaţi şi produce şi asamblează piese pentru diverse echipamente electronice. Surse din interiorul fabricii susţin că unitatea produce şi piese pentru iPhone 5. Foxconn, denumirea comercială a gigantului taiwanez Hon Hai Precision Industry, are peste un milion de angajaţi şi este unul dintre cei mai importanţi furnizori pentru companii precum Apple, Hewlett-Packard (HP), Sony, Nintendo sau Microsoft. Geoffrey Crothall, purtătorul de cuvânt al China Labor Bulletin, organizaţia nonguvernamentală care militează pentru drepturile muncitorilor, a declarat pentru ”New York Times” că ”angajaţii fabriciilor de electronice din China prind tot mai mult curaj. Sunt din ce în ce mai predispuşi să se ridice pentru drepturile lor, să se opună inechităţii”. Muncitorii de la aceeaşi fabrică au organizat, în luna martie, o grevă de scurtă durată pentru a cere salarii mai mari, însă majorările promise atunci nu s-au materializat.