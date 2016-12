Vânzările auto second hand prin intermediul dealerilor, în creştere

Vânzările de maşini second hand realizate prin intermediul dealerilor au crescut în primele şase luni cu aproximativ 20%, iar dacă acest trend se menţine, piaţa va atinge la sfârşitul acestui an nivelul din 2008, au declarat reprezentanţii companiei auto BDT. \"Vânzările de maşini second hand, achiziţionate prin intermediul dealerilor, a crescut semnificativ. La baza acestei tendinţe stă faptul că românii îşi bugetează din ce în ce mai puţini bani pentru maşini, dar şi că dealerul asigură garanţia vehiculului achiziţionat\", a explicat Dragoş Piele, directorul departamentului Vânzări Vehicule de Ocazie din cadrul BDT. La rândul său, directorul de marketing al grupului, Vlad Ionescu, a afirmat că vânzările de maşini rulate distribuite de BDT au înregistrat în primele şase luni o creştere de 22%, iar până la sfîrşitul anului mizează pe majorări de până la 24% faţă de nivelul din 2009. \"Avem toate motivele să credem că vom atinge vânzările din 2008, cel mai bun an pentru întreaga piaţă auto. Principalul atuu este faptul că oferim spre vânzare maşini ieftine, verificate, dacă este cazul, reparate, iar garanţia acordată este de la şase până la trei ani\", a precizat Ionescu. El a menţionat că o maşină se ieftineşte după un an de rulare cu 20% până la 40%, în funcţie şi de evoluţia preţului de vânzare la reprezentanţă. Preţul mediu de achiziţie a unei maşini second hand este de 6.000 de euro. BDT (Business Development Team), fondat în anul 1999, este unul dintre cei mai importanţi jucători pe piaţa de retail auto din România.