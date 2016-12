Vânzările de autoturisme noi vor creşte

Piaţa autoturismelor noi din România ar putea creşte în acest an la 115.000 unităţi, de la 106.000 anul trecut, iar vânzările de vehicule second hand vor cunoaşte un declin, a declarat, ieri, preşedintele Asociaţiei Producătorilor şi Importatorilor de Automobile (APIA), Ernest Popovici. \"Estimăm că vânzările de automobile vor creşte în acest an la 115.000 de unităţi, cu toate că este o ţintă dificil de atins. Asta din cauza menţinerii reticenţei creditării şi în general a factorilor economici negativi. Pe de altă parte continuarea programului Rabla şi creşterea taxei de poluare va ajuta la o uşoară apreciere a pieţei\", a spus, ieri, Popovici, într-o conferinţă de presă. Comparativ cu livrările de 106.328 automobile noi de anul trecut, creşterea din 2011 va fi de 8%. Constantin Stroe, vicepreşedinte Dacia şi membru al APIA, s-a arătat mai optimist în ceea ce priveşte dinamica pieţei, estimând un avans de 20%. Totodată, reprezentanţii APIA au estimat că, în 2011, nivelul vânzărilor de maşini second hand se va diminua considerabil, urmare a majorării nivelului taxei de poluare. \"Sper că măsurile luate pentru anul acesta de Ministerul Mediului, majorarea taxei de poluare şi extinderea Programului Rabla, să ducă la rezultate precum aducerea vânzărilor de maşini second hand la nivelul celor noi\", a spus Stroe. Membrii APIA au menţionat că mai mult de 60% dintre maşinile second hand vândute anul trecut în România au o vechime de peste zece ani. Vânzările de vehicule noi în România au scăzut anul trecut cu 19,3%, faţă de 2009, la 119.417 unităţi, iar piaţa autoturismelor a avut un declin de 18,3%, la 106.328 maşini. Volumul vânzărilor de anul trecut este asemănător cu nivelul din 2003, când dealerii au livrat 135.305 vehicule, din care 106.763 autoturisme.