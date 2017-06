Vânzările de mașini electrice au intrat în priză

CREȘTERE Fără Rabla și fără ecobonusul de 10.000 euro din Rabla Plus, românii au achiziționat, în primele trei luni, fix 407 mașini ecologice noi (electrice și hibride), în creștere cu 223% față de același interval din 2016. Și, cel mai probabil, se zgârie pe ochi că n-au avut răbdare să-nceapă programul de stimulare a înnoirii parcului auto. Potrivit datelor Asociației Producătorilor și Importatorilor de Autoturisme (APIA), în ianuarie - martie, ponderea vehiculelor eco în totalul vânzărilor a fost de 1,7%; în același interval, piața „electrică“ s-a majorat cu 310%. În topul celor mai comercializate mărci auto 100% electrice se află BMW (14 unități), Mercedes-Benz (8), Audi (6), Volkswagen (4), Volvo (3) și Porsche (2). La hibride, șef de trib este Toyota (328 de unități); urmează Lexus (32), Kia (3), Land Rover, Mercedes Benz și Ford (câte un exemplar). Datele APIA mai relevă că, în 2016, numărul autovehiculelor electrice și hibrid noi vândute în România a sărit de 1.180, marcând un avans cu 138% față de 2015.

ECOBONUS DE 10.000 EURO Reamintim că programele de stat Rabla și Rabla Plus vor demara în jurul datei de 10 mai, imediat după ce se vor încheia perioadele de dezbateri publice și sesiunea de validare a producătorilor, a anunțat recent ministrul Mediului, Grațiela Gavrilescu. Ea a precizat că ministerul ia în considerare TOATE observațiile, inclusiv cele primite pe e-mail, fax sau Facebook. În plus, ambele programe vor începe în același timp, pentru că, de această dată, cei care vor să-și ia o mașină electrică beneficiază și de o primă de 10.000 euro, și de ajutorul obișnuit de casare, în valoare de 6.500 lei. Bugetul alocat în 2017 Rablei este de 180 milioane lei. Prin Rabla Plus, valoarea ecotichetului acordat celor care-și iau autovehicul nou 100% electric va fi de 45.000 lei, în timp ce pentru achiziționarea unui autovehicul nou electric hibrid cu sursă de alimentare externă, care generează o cantitate de emisii de CO2 mai mică de 50 g CO2/km, se va acorda un voucher de 20.000 lei. Ecotichetul se scade din prețul de comercializare, cu TVA, al autovehiculului achiziționat, diferența fiind asigurată de către solicitant din surse financiare proprii și/sau complementare (credit bancar, leasing etc).