Vânzări-record ale discurilor de vinil

E clar că se poartă... vinilul! Anul trecut, peste 3,2 milioane de discuri de vinil au fost vândute în întreaga lume, cu 53% mai multe decât în 2015, acesta fiind cel mai mare număr înregistrat din 1991, când discul ”Stars” al formației Simply Red era cel mai bine vândut album, potrivit cotidianului britanic ”The Guardian”. Mai mult, 2016 a fost anul în care banii cheltuiți pe discurile de vinil au depășit suma alocată de utilizatori pentru descărcările digitale de muzică. După moartea lui David Bowie, discurile lui au fost cele mai vândute în 2016, cu cinci albume clasate în top 30. ”Blackstar” a fost cel mai bine vândut album al anului. Alte albume preferate de fani au fost ”The Rise and Fall of Ziggy Stardust”, ”Hunky Dory”, ”Nothing Has Changed” și ”Changesonebowie”.

Statisticile întocmite de asociația British Phonographic Industry (BPI) evidențiază că acesta este al nouălea an consecutiv de creștere pentru discurile de vinil. Cel puțin 30 de albume au fost vândute în peste 10.000 de exemplare în 2016, în comparație cu cele 200.000 de discuri de vinil care se vindeau per total în 2007, când descărcările digitale au început să ia avânt. Vanessa Higgins, directoarea executivă a Regent Street and Gold Bar Records și membră a Consiliului BPI, susține că descărcările digitale vor dispărea complet în următorii ani. Vânzările discurilor de vinil reprezintă 5% din piața albumelor și devin surse importante de venit pentru muzicieni.