Vânzări-record! Litoralul românesc, preferat de români în vara 2016

Tur-operatorii din România estimează că sezonul estival 2016 pe litoral va fi unul foarte bun, cu vânzări fără precedent. Acest lucru este datorat tensiunilor existente în vestul Europei și în țările din jur, așa că cei mai mulți români au ales în acest an destinațiile de vacanță din țară, litoralul aflându-se în topul preferințelor, fiind considerat o destinație sigură. Asociația Litoral - Delta Dunării (ALDD) a transmis un comunicat în care se precizează că zona Mamaia - Năvodari și Vama Veche sunt în topul vânzărilor pentru stațiunile de pe litoralul românesc și se anunță o vară foarte ocupată. Plajele extinse din Mamaia și Eforie Nord vor contribui și ele la atragerea unui număr mai mare de turiști în această vară, spun reprezentanții ALDD. Pe litoralul românesc se caută serviciile all inclusive şi se vând cel mai bine hotelurile şi locaţiile care oferă mai multe servicii şi la un nivel upgradat. ”S-au vândut, până în acest moment, cu 50 - 60% mai multe vacanţe faţă de aceeaşi perioadă a anului trecut. Românii se reorientează deja spre destinaţii turistice româneşti şi, în plus, prin campania noastră de promovare, pe care o intensificăm acum, atragem în continuare şi cu atât mai mult interes clar de pe pieţe externe pentru care acum prezentăm interes, ca alternativă pentru alte destinaţii”, a declarat președintele ALDD, Corina Martin. Aceasta mizează și pe evenimentele pe care asociația pe care o conduce le pregătește pentru acest sezon estival pentru atragerea turiștilor în această destinație. ”Va fi o nouă vară fierbinte, cu multe evenimente - muzicale, sportive, istorice, culturale şi pentru copii, pentru toate preferinţele şi categoriile de turişti. Se distinge Mamaia, prin campania Mamaia Style, cu multe competiţii europene şi mondiale, cu participarea unor nume celebre deja, cum ar fi Anatoli Karpov (la Campionatul European Feminin de Şah) sau Prinţul Albert de Monaco (la Campionatul Mondial de Bob pe rotile), cu festivaluri şi competiții gastronomice (promovăm peştele şi fructele de mare de Marea Neagră), cu evenimente muzicale, sportive, de teatru, dans, dar promovăm distracţia, tarifele competitive şi multe evenimente pe tot litoralul românesc, pentru această vară”, subliniază Corina Martin.