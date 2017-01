Zeci de elevi din întreaga ţară au luat cu asalt, vineri, sediul Universităţii Maritime Constanţa (UMC) pentru a participa la festivitatea de premiere a concursului internaţional „Vapoare pe Marea Neagră”. Manifestarea, organizată de UMC şi de reprezentanţii Şcolii Generale „Ferdinand” din Constanţa, în parteneriat cu Inspectoratul Şcolar Judeţean (ISJ) Constanţa, se află la cea de-a patra ediţie şi se adresează tuturor elevilor din învăţământul preuniversitar. La competiţie au participat 2.853 de lucrări (la toate cele trei secţiuni: desen, machete şi creaţie literară) din şase ţări (România, Slovacia, Turcia, Portugalia, Lituania şi Bulgaria). „La ora de desen, doamna învăţătoare ne-a dat ca temă desenarea unui vapor. Mi-a plăcut tema asta şi am desenat un vapor pe mare”, spune Mădălina Florentina Şipoş, de doar şase anişori. Din totalul lucrărilor prezentate, 1.870 de lucrări au fost trimise de elevi din judeţul Constanţa. Din România, au participat elevi din 25 de judeţe (cele mai multe lucrări din judeţul Prahova), coordonaţi de 1.790 de profesori. „Am participat atât la secţiunea de desene, cât şi la cea de machete. Am ales să fac macheta unui bric, pentru care am şi obţinut premiul III la această secţiune. La desen am vrut să fac ceva inedit, motiv pentru care am desenat un vapor cu aripi”, povesteşte Ruxandra Alexa, de 12 ani, de la Liceul Teoretic „George Călinescu” din Constanţa. Concursul a avut loc în cadrul manifestării dedicate Zilei Internaţionale a Mării Negre. După premierea câştigătorilor, la sediul UMC a avut loc activitatea ştiinţifică „Dezvoltare Durabilă a Mediului Natural”, manifestarea care în acest an a avut tema „Calitatea şi monitoringul mediului înconjurător”, fiind adresată cadrelor didactice şi studenţilor.