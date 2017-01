Vara aceasta, copiii văd filme cu pașaportul de... cinema

Vara aceasta, toți copiii sunt aşteptaţi la Cinema City pentru a urmări filme și animații de top, precum: „În căutarea lui Dory”, „Epoca de Gheaţă: Ploaie de meteoriţi”, „Singuri acasă”, „Pete şi Dragonul” sau „Alice în Ţara Oglinzilor”. La prima vizită, picii sub 12 mai vor primi în dar... „Paşaportul de cinema”, oferit la casele de bilete Cinema City la achiziţionarea oricărui bilet la filmele aflate în oferta valabilă până pe 31 august. Fiecare vizită la cinema le va putea aduce micuţilor alte și alte surprize, precum stickerele cu personajele lor favorite din filmele aflate în ofertă.

Cinema City, cel mai mare operator de cinematografe din România, face parte din Cineworld Group, al doilea mare lanţ de cinematografe din Europa. Compania are multiplexuri în 16 oraşe din ţară: Bucureşti, Constanţa, Arad, Bacău, Baia Mare, Brăila, Cluj, Deva, Drobeta-Turnu Severin, Iaşi, Ploieşti, Piteşti, Suceava, Târgu Jiu, Târgu Mureş şi Timişoara.

Echipa Cinema City vă prezentă în rândurile următoare tot ce trebuie să le ştiţi despre cele cinci filme aflate în ofertă.

1. „În căutarea lui Dory”

În urma evenimentelor din „În căutarea lui Nemo”, uituca şi simpatica Dory (Ellen Degeneres) şi-a găsit o nouă casă alături de Marlin (Albert Brooks) şi Nemo (Hayden Rolence), devenind totodată cel mai celebru şi iubit personaj dintr-un Disney sau Pixar (are peste 25 de milioane de like-uri pe Facebook). La 13 ani de la primul film, studiourile Disney Pixar creează o nouă poveste plină de zâmbete şi emoţie, odată cu filmul „În căutarea lui Dory”, în care cei trei părăsesc reciful în căutarea familiei lui Dory şi a amintirilor ei ce păreau pierdute pentru totdeauna. În aventura lor, Dory îşi face o mulţime de prieteni noi, dintre care cel mai îndrăgit este şi cel mai... morocănos: caracatiţa Hank (Ed O’Neill), căreia îi lipseşte un tentacul. Fapt deloc întâmplător, dat fiind că tentaculele caracatiţei au fost desenate separat de restul corpului, iar când au încercat să le ataşeze, numai şapte se potriveau. Ulterior, au decis să includă acest „defect” în scenariu. Mai mult, a durat 22 de săptămâni de nuanţare pentru a-i oferi personajului textură şi culoare în plus, astfel încât să fie posibil pentru el să se camufleze. În medie, procesul acesta durează în general cam 8 săptămâni.

Trailer: www.youtube.com/watch?v=dLhroefC12E

2. „Epoca de Gheaţă: Ploaie de meteoriţi”

Mamutul Manny (Ray Romano), leneşul Sid (John Leguizamo) şi tigrul Diego (Denis Leary) revin pe marile ecrane într-o nouă aventură spectaculoasă, pentru a salva Pâmântul, în „Epoca de Gheaţă: Ploaie de meteoriţi”. În cel de-al cincilea film al francizei, ne este prezentată o nouă lume incredibilă. Pregătiţi-vă să fiţi impresionaţi de Geotopia, locul unde a aterizat asteroidul care i-a distrus pe dinozauri şi unde regulile şi culorile normale sunt întoarse pe dos. „În filmele tradiţionale din seria «Ice Age», totul era albastru, alb şi pământiu”, explică producătorul Lori Forte. „Cosmosul din «Ploaie de meteoriţi» este colorat în nuanţe de mov şi roz, iar Geotopia arată ca geodă, un nou mediu minunat, în culorile curcubeului”.

Trailer: www.youtube.com/watch?v=WjrA5GvHIBQ

3. „Singuri acasă”

De la producătorii francizei „Sunt un mic ticălos”, vara aceasta vine o nouă comedie de animaţie savuroasă şi plină de... animale. Povestea este construită în jurul unei clădiri de apartamente din Manhattan, New York, şi a simpaticului căţel Max (Louis C.K.), care este adorat de stăpâna sa. Totul se schimbă, însă, când aceasta aduce în casă o corcitură de câine neîngrijit, pe nume Duke (Eric Stonestreet). Filmul ne arată ce fac animalele de companie când stăpânii nu sunt acasă. După ce aceştia pleacă, animalele cu blană, dungi, pete sau pene îşi încep rutina zilnică, de la ora 9 dimineaţa şi până la 5 după-masa: mănâncă orice vor, dorm, se relaxează, dansează sau ascultă muzică. Spre exemplu, cântecul pus de poodle-ul alb după plecarea stăpânului este „Bounce” de la System of a Down.

Trailer: www.youtube.com/watch?v=eWI_Jsw9qUs

4. „Pete şi Dragonul”

O nouă reinterpretare a îndrăgitului film de familie Disney, „Pete şi Dragonul” este aventura unui băiat orfan, Pete, şi a celui mai bun prieten al lui, Elliott, care se întâmplă a fi un dragon. De ani de zile, bătrânul sculptor în lemn domnul Meacham (Robert Redford) i-a încântat pe copiii din împrejurimi cu poveştile lui despre un dragon care trăieşte în inima pădurii din Pacificul de Nord-Est. Pentru fiica sa Grace (Bryce Dallas Howard), care lucrează ca brigadier silvic, acestea sunt doar nişte simple poveşti... până când îl întâlneşte pe Pete (Oakes Fegley). Pete este un copil misterios, în vârstă de numai 10 ani, fără familie şi fără casă, care pretinde că trăieşte în pădure cu un dragon gigantic şi verde pe nume Elliott. Din descrierile lui Pete, Elliott seamănă izbitor de mult cu dragonul din poveştile domnului Meacham. Cu ajutorul lui Natalie (Oona Laurence), o fetiţă în vârstă de 11 ani, al cărui tată, Jack (Wes Bentley), deţine o moară de cherestea în apropiere, Grace încearcă să afle de unde provine Pete, cui îi aparţine şi care este adevărul despre acest dragon.

Trailer: www.youtube.com/watch?v=BUe9J839vNg

5. „Alice în Ţara Oglinzilor”

Magica lume creată de Tim Burton în „Alice în Ţara Minunilor” în 2010 este readusă pe ecrane anul acesta în viziunea unică a regizorului James Bobin. În filmul Disney „Alice în Ţara Oglinzilor”, Alice (Mia Wasikowska) se reîntoarce în strania lume din Underland, călătorind înapoi în timp pentru a-l salva pe Pălărierul Nebun (Johnny Depp). Noua aventură a personajelor de neuitat din poveştile lui Lewis Caroll este înfăţişată nu doar printr-o acţiune dinamică şi schimbări dramatice de situaţie, ci şi printr-un design de producţie spectaculos. Scenele de exterior ale Conacului Ascot au fost filmate în Ditchley Manor în Oxfordshire. Această clădire istorică a fost construită în 1722, găzduind de-a lungul vremii nenumăraţi politicieni binecunoscuţi, inclusiv Winston Churchill. Interioarele casei Kingsleigh au fost filmate într-o altă clădire istorică, un exemplu aproape perfect de arhitectură Georgiană, din anii 1700, de pe Craven Street din Londra, unde Benjamin Franklin a locuit timp de 16 ani (fiind singura locuinţă a sa rămasă în lume).

Trailer: www.youtube.com/watch?v=XzFYxN7FSF0