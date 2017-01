Vară cu secetă în Dobrogea

Cu ocazia Zilei Mondiale a Meteorologiei (s-au sărbătorit 136 de ani de activitate meteorologică pe plan mondial şi 125 pe plan naţional - n.r.), Agenţia Naţională de Meteorologie (ANM) a prezentat o prognoză meteo „orientativă” pentru următoarele şase luni. Astfel, anul 2009 va fi unul “aproape optim din punct de vedere meteorologic”, cu precipitaţii foarte aproape de valorile medii multianuale, existînd însă posibilitatea ca, în vară, în unele zone să apară seceta. Directorul ANM, Ion Sandu, a declarat că, din perspectiva precipitaţiilor, este exclusă posibilitatea unor inundaţii cu urmări semnificative. Cantităţile de precipitaţii care vor cădea se vor situa aproape de valorile medii multianuale, în unele cazuri fiind chiar mai mici decît acestea, fapt care ar putea genera seceta, a adăugat el. În aprilie, meteorologii au prognozat o cantitate medie de precipitaţii de 40-60 de litri pe metru pătrat “în limite normale”. Nici lunile mai şi iunie nu vor aduce precipitaţii în cantităţi “ieşite din comun”, a arătat Sandu, contrazicînd unele informaţii de presă conform cărora, din cauza temperaturilor foarte scăzute aşteptate în mai, culturile de pomi ar putea fi distruse. “Nici vorbă”, a spus directorul ANM. În ceea ce priveşte lunile iulie şi august, directorul ANM a arătat că acestea vor fi perioade cu precipitaţii în cantităţi mici, manifestîndu-şi speranţa ca din acest punct de vedere, prognoza să nu se îndeplinească. “Sper să nu se realizeze prognoza aceasta. În iulie şi august, temperaturile sînt uşor sub normă şi, pe anumite suprafeţe, simularea noastră arată că va fi secetă”, a spus Sandu. Acesta a atras atenţia reprezentanţilor Ministerului Agriculturii asupra importanţei prognozei agrometeorologice, spunînd că aceasta trebuie să ajungă săptămînal la Agenţia Naţională de Îmbunătăţiri Funciare (ANIF). “Am primit un telefon zilele trecute de la ANIF şi mi s-a cerut o hartă. Nu aşa se face. După părearea mea, hărţile agrometeorologice ar trebui să ajungă săptămînal la ANIF, pentru ca cei de acolo să ştie ce au de făcut”, a susţinut Sandu. El a ţinut să arate că prognoza pentru şase luni este una inexactă, afirmînd că nici cele mai mari institute de meteorologie din lume nu pot da prognoze în detaliu pentru mai mult de zece zile. În încheierea prezentării sale, acesta a afirmat că anul 2009 se aşteaptă să fie unul “extrem de bun” pentru culturile de grîu, însă nu la fel de bun pentru cele de porumb. “Prognozăm un an la fel de optim ca 2008 pentru grîu, cu unele excepţii pentru anumite zone în care grîul a fost afectat de îngheţ, din cauza plantării neadecvate. Pentru porumb, dacă se realizează prognoza din iulie referitoare la seceta din sudul şi estul României, este posibil să apară unele probleme”, a spus Sandu. Cît despre temperaturi, acestea vor oscila puternic în aprilie şi mai, cu valori de pînă la 30 de grade Celsius ziua şi pînă la -5 grade Celsius noaptea, în timp ce în iunie-august sînt aşteptate călduri peste limitele normale, a mai anunţat el. În aprilie, maximele pot depăşi 25 grade Celsius în intervalele calde ale lunii, în timp ce în nopţile cele mai reci, minimele pot scădea sub -5 grade Celsius în zonele depresionare din nordul şi centrul ţării. Precipitaţii sporite vor fi înregistrate în vestul, centrul şi sudul ţării. În mai, maximele pot depăşi 30 grade Celsius, iar valorile minime se pot apropia de limita de îngheţ în depresiuni. În iunie, iulie şi august, temperaturile vor depăşi mediile multianuale lunare în aproape toată ţara, în timp ce ploile vor fi în limite normale, cu excepţia sudului şi estului ţării, unde se aşteaptă deficit de precipitaţii. Seceta va fi resimţită cel mai puternic în Dobrogea, cea mai mare parte a Munteniei şi estul Moldovei, mai arată datele ANM.

Ghid privind adaptarea la efectele schimbărilor climatice

Previziunile climatice realizate de ANM stau la baza realizării ghidului “Adaptarea la efectele schimbărilor climatice în perioada 2009-2030”, ce va fi publicat în aprilie, a declarat, ieri, ministrul Mediului, Nicolae Nemirschi. “La sfîrşitul lunii aprilie, vom publica pe site-urile Ministerului Mediului şi ANM primul document care identifică, pentru specificul nostru, domeniile sensibile la schimbările climatice şi autorităţile competente să intervină”, a spus Nemirschi. De asemenea, în prezent este operaţional, dar încă nu a fost publicat, un program-pilot de prognoză a calităţii aerului cu date referitoare la întreaga ţară şi la Europa, cu accent pe zona Balcanilor, însă doar în caz de accidente chimice sau nucleare. “Datorită tehnologiilor actuale, ANM poate prevedea la ce oră poate pătrunde în România un nor poluant, în caz de accident chimic sau nuclear”, a precizat Sandu.