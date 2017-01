Vară dobrogeană: tornade, secetă şi inundaţii

Previziunile pentru următoarele luni situează ţara noastră în zona fenomenelor meteo extreme. Secetă şi temperaturi toride, furtuni, tornade şi inundaţii cu pagube însemnate, acestea sunt doar câteva dintre previziunile pentru următoarele luni făcute de directorul de prognoză al Administraţiei Naţionale de Meteorologie (ANM), Aurora Bell. \"Înregistrăm cam 10 tornade pe an, dar de intensitate mai mică decât cele din SUA. Ne aşteptăm la o uşoară creştere a numărului de fenomene severe, asociată cu o creştere a temperaturii medii globale. Ele vor fi fenomene periculoase pentru noi. Pot să pună în pericol viaţa şi bunurile\", a declarat ea. Astfel, în Bărăgan, Dobrogea şi sudul Olteniei vor fi perioade îndelungate de secetă. Când vor veni, ploile vor avea efecte dezastruoase. \"Bărăganul şi sudul Olteniei sunt zonele ţării cu rezervă mică de apă, sunt zonele în care seceta e frecventă. Cele mai ridicate temperaturi aici s-au înregistrat, la fel ca şi cele mai puternice furtuni convective. Amintiţi-vă de tornada de la Făcăieni. Vom asista la aceste paradoxuri, perioade de secetă şi perioade de inundaţii şi furtuni destul de violente\", a mai spus Aurora Bell. Explicaţiile meteorologilor sunt credibile în contextul încălzirii globale, stratul de gheaţă de la Cercul polar atingând minimul istoric. \"Acum suntem sub limita din 2007. Anul 2007 a fost considerat anul cu cea mai puţină gheaţă din istorie. Deci acum suntem sub această limită, procesul de încălzire de care ne temem există şi continuă, asta este drama. Subţierea e o dovadă clară de încălzire globală şi, dacă ea există, şi fenomenele asociate precum furtunile convective vor fi prezente\", a mai spus Aurora Bell.