Vara lui 2010 - peste 40 de grade, secetă şi vijelii

Vara lui 2010 va fi marcată, în România, de temperaturi de peste 40 de grade, dar şi ploi torenţiale, vijelii şi inundaţii. Specialiştii spun că aceste temperaturi extreme în luna iunie nu ar trebui să ne surprindă, însă atenţionează că organismul nostru nu este pregătit pentru ele. \"Acum doi ani am avut această perioadă de caniculă în mai. Anul trecut am avut maxime de 30 de grade aproape toată luna mai. Deci nu trebuie să ne surprindă această perioadă de căldură excesivă în iunie. Problema este că nu am avut o perioadă de temperaturi intermediare, pentru adaptare, iar organismul nostru nu este pregătit pentru aceste valori termice ridicate\", a declarat, meteorologul Elena Cordoneanu. În plus, specialistul explică faptul că organismul uman suportă mult mai uşor o perioadă de caniculă scurtă, chiar şi cu temperaturi ridicate, de 40-41 de grade Celsius, decât două săptămâni la rând, cu temperaturi de 35-37 de grade. În ceea ce priveşte gradele, în această vară ne putem aştepta ca temperaturile să treacă de 40 de grade Celsius. \"Putem să ne aşteptăm şi la peste 40 de grade, pentru că sunt frecvente verile la noi atunci când temperatura aerului trece de acest prag, în special în multe localităţi din sudul şi sud-estul ţării \", a explicat specialistul, adăugând că în următoarele luni ne vom confrunta cu perioade de secetă alternând cu perioade de ploi mai bogate şi chiar vijelii. \"Trebuie să fim pregătiţi pentru întâmpinarea unor astfel de fenomene de instabilitate atmosferică, inclusiv inundaţii cu caracter local\", a mai declarat ea.