Vara, numărul donatorilor de sînge scade drastic

Există numeroase persoane a căror viaţă depinde de sîngele furnizat de către centrele de transfuzii. Specialiştii spun că, în România, un număr foarte mic din locuitorii ţării acceptă să doneze sînge, spre deosebire de celelalte state europene în care există donatori fideli. Şi la Constanţa situaţia este asemănătoare, cu atît mai mult cu cît în timpul verii litoralul devine centrul României. "Chiar dacă avem mai multă nevoie decît în alte perioade, vara numărul donatorilor, şi aşa puţini, scade. Acest lucru se întîmplă pentru că studenţii sînt în vacanţă, iar foarte multe persoane pleacă în concediu", a declarat directorul Centrului Regional de Transfuzii, dr. Alina Dobrotă. Pe de altă parte, medicii spun că există numeroase persoane care nu ştiu unde şi nici în ce fel de condiţii pot dona sînge. "Nu există nici un fel de campanii pentru donarea de sînge. Am cerut de nenumărate ori ajutorul Ministerului Sănătăţii, dar nu am primit nici un sprijin din partea ministrului. Noi nu avem cum să finanţăm o campanie, dar cu ajutoul ministerului am fi reuşit, însă nu sîntem băgaţi în seamă", a adăugat dr. Alina Dobrotă. În acest moment, Centrul Regional de Transfuzii are nevoie de donatori care au grupa sanguină RH negativ, deoarece trei pacienţi se zbat între viaţă şi moarte, avînd nevoie de transfuzii sanguine. Cei care decid să doneze sînge primesc un bon valoric de 300.000 de lei, un abonament pe două linii de transport în comun, cu reducere 50%, iar cei care sînt angajaţi beneficiază de o adeverinţă medicală care îi scuteşte de două zile de lucru. Medicii se tem că din toamnă, cînd aceste elemente recompensatorii nu vor mai exista, numărul celor care donează sînge se va reduce dramatic.