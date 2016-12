Vara, şomerii nu muncesc!

Vara, şomerii constănţeni nu muncesc. Şi nu pentru că nu au unde, ci doar pentru că nu îşi doresc. Altfel nu ne putem explica lipsa lor de la târgul locurilor de muncă deschis, ieri, la Pavilionul Expoziţional din Mamaia. Organizatorii au tot sperat că, poate, ora 9.00 este mult prea... matinală atunci când soarele arzător şi valurile mării te îmbie. Totuşi, se pare că nici celelalte ore nu au fost destul de... îmbietoare pentru ca cei fără ocupaţie să-şi caute ceva de lucru. Dar nu-i nimic, mai este şi azi o zi, iar târgul este deschis până la ora 14.00. Târgul locurilor de muncă este dedicat exclusiv sectorului de construcţii şi este organizat de Fundaţia „Casa de Meserii a Constructorilor” şi Agenţia Naţională de Ocupare a Forţei de Muncă, în cadrul proiectului Picas. „Am promovat acest eveniment cât de bine am putut. În plus, numai cu o seară înainte de eveniment am împărţit 1.000 de flyere în cele mai aglomerate zone din oraş şi am lăsat pliante prin mall-uri şi supermarketuri”, a declarat Simion Ilie, managerul proiectului, care nu îşi poate explica dezinteresul şomerilor, mai ales că, la Bucureşti, târgul similar a fost un real succes iar şomerii s-au postat în faţa locului în care se desfăşura târgul încă de la 8 dimineaţa. La târgul din Mamaia participă 23 de firme, cu peste 520 de locuri de muncă. Agenţii economici au început sezonul cel mai productiv şi caută de la muncitori necalificaţi până la ingineri, trecându-se prin toate fazele de specializare. „ATG High Solution SRL are cele mai multe posturi vacante-175, urmat de Şantierul Naval Constanţa, cu 82 de posturi. De asemenea, avem şi două firme din Bârlad - SC Fotovoltaic şi SC Dienste Union-care asigură forţă de muncă pentru Germania”, a mai precizat managerul de proiect. Şi agenţii economici sunt la fel de dezamăgiţi ca şi organizatorii evenimentului. Se aşteptau să fie îngropaţi într-un morman de CV-uri şi epuizaţi după atâtea interviuri susţinute cu posibilii angajaţi. Dar, mai este şi azi o zi, mai ales că judeţul Constanţa numără nu mai puţin de 10.949 de şomeri.