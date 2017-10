Vârf de lance în tehnologie: primul tramvai cu propulsie pe bază de hidrogen din lume

Primul tramvai cu propulsie pe bază de hidrogen din lume a fost dat în folosință joi, în orașul Tangsha, din provincia Hebei, informează Xinhua. Fabricat de China Railway Rolling Corporation (CRRC) Tangshan Co., Ltd, tramvaiul este total nepoluant, nu are nicio emisie de noxe, produce doar apă. De asemenea, nu produce nici oxizi de azot deoarece temperatura la care se produc reacțiile din interiorul celulelor cu hidrogen este mai mică de 100 de grade C. Podeaua tramvaiului este la doar 35 de centimetri deasupra asfaltului, ceea ce face îmbarcarea călătorilor mai facilă, iar platformele din stații nu mai sunt necesare. Realimentarea cu hidrogen durează 15 minute, iar tramvaiul poate rula 40 de km, cu viteza maximă de 70 de km/h.

Tramvaiul circulă pe linie cu o vechime de 136 de ani din orașul Tangshan, unul dintre primele orașe industriale din China, și face legătura între mai multe vestigii industriale ale orașului.