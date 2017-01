Varianta Ovidiu - Constanţa va fi igienizată

Direcţia Regională de Drumuri şi Poduri (DRDP) Constanţa începe acţiunea de igienizare a drumului DN3C, respectiv tronsonul varianta Constanţa - Ovidiu. Potrivit directorului DRDP, Jean Paul Tucan, lucrările vor începe în această dimineaţă. „Va fi o acţiune de igienizare a părţii carosabile şi de îndepărtare a gunoaielor, inclusiv din şanţuri. Am constatat că regionala nu are încheiate contracte cu firme specializate în transportul şi depozitarea deşeurilor, fapt pentru care am solicitat şi obţinut ajutorul Primăriei Ovidiu pentru a duce aceste gunoaie la rampa de gunoi din localitate”, a declarat Tucan. El a precizat că acţiunea începe la ora 8.00 şi îi roagă pe participanţii la trafic să manifeste înţelegere. În ceea ce priveşte lipsa contractelor cu firme specializate în colectarea, transportul şi depozitarea deşeurilor, şeful regionalei constănţene a precizat că, în perioada imediat următoare, va demara procedura de achiziţie publică, prin licitaţie, a acestor servicii.