Variante de joc la pariuri online pe meciurile de baraj la CM Rusia 2018

Inainte de turneul final ce va fi gazduit de Rusia, Cupa Mondiala 2018 programeaza ultima etapa a preliminariilor, zona Europa: partide de baraj pentru calificare, in sistem tur - retur. Primele intalniri se vor desfasura joi, vineri si sambata, de la ora cunoscuta pentru fotbal in cupele europene - ora 21:45.

Croatia - Grecia

Pe data de 9 noiembrie, gazdele sunt clar favorite in meciul Croatia - Grecia, dar si in ceea ce priveste calificarea. Croatii se evidentiaza in primul rand prin vedetele numeroase din lotul national, nume dintre care amintim Luka Modrici (Real Madrid), Mario Mandzukici (Juventus Torino) si Ivan Rakitici (FC Barcelona).

Grecii nu vor ceda usor, bazandu-se pe omul lor de gol, Kostantinos Mitroglou de la Olympique Marseille, care a inscris de 6 ori in cele 8 partide pe care le-a jucat in actuala sesiune de preliminarii. Statistic, grecii sunt in avantaj (2-0 si 1-1 in intalnirile directe), dar este de asteptat ca joi seara Croatia sa echilibreze aceasta statistica si sa invinga; poate chiar fara gol primit - un pont pe care il pot utiliza in biletul zilei pasionatii de pariuri online.

Irlanda de Nord - Elvetia

Tot joi seara, dar la Belfast, se joaca partida Irlanda de Nord - Elvetia. La cote Cupa Mondiala, Elvetia este mai avantajata din punct de vedere al asteptarilor oficialilor de la casele de pariuri online. Pasionatii de fotbal asteapta un egal (0-0 si 1-1 sunt rezultatele cele mai intalnite in pronosticurile postate pe website-ul oficial al FIFA). Sanse mari exista intr-adevar ca ambele echipe sa considere ca meciul retur este cel in care motoarele trebuie pornite la maximum. O idee ar fi astfel pariul pe optiunea cu putine goluri in meci - cota 2,32 la agentia de pariuri online Unibet pentru varianta Sub 1,5 reusite pe tabela de marcaj.

Suedia - Italia

Pe 10 noiembrie, un meci de nota 10 se asteapta in Suedia - Italia. Ambele echipe "trebuie" sa se califice. Va fi o confruntare intre Marcus Berg - 8 goluri in ultimele 9 partide la Nationala Suediei - si Ciro Immobile - 14 reusite in Serie A in actualul sezon, in favoarea echipei sale de club, Lazio Roma. Chiar daca Suedia ar putea forta un rezultat bun, este putin probabil ca Italia sa nu marcheze; si ar putea sa o faca, evident, prin Ciro Immobile - scenariu ce are cota 3,20 la casa de pariuri online Unibet.

Danemarca - Irlanda

Meciul Danemarca - Irlanda are o poveste interesanta inca inainte de a se juca: se confrunta doi antrenori cu o lunga prietenie, norvegianul Age Hareide (64 de ani) si nord-irlandezul Martin Martin O`Neill (65 de ani), care au fost colegi de echipa la Manchester City (1981-1982) si la Norwich City (1982-1983). Insa competitia este competitie si doar o echipa se poate califica la Cupa Mondiala 2018. Idee de pariere: gol marcat de Irlanda la Copenhaga, ceea ce a reusit nu demult chiar si Romania. In ceea ce priveste rezultatul final, Danemarca este favorita.