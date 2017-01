Variante politice

PRIETENIE DE FAȚADĂ Încurcate-s căile politicii. După ce s-au s-au atacat fără menajamente în trecut, ”trei crai” din politica constănțeană (în acest caz vorbim de președintele organizației județene Constanța a PNL, deputatul Gheorghe Dragomir, președintele organizației județene Constanța a PDL, senatorul Gigi Chiru, și prim-vicepreședintele PDL Constanța - deputatul Dănuț Culețu) au încercat, vineri, să convingă presa constănțeană că au șters cu buretele toate vorbele de duh pe care și le-au adresat. Dragomir, Chiru și Culețu au mimat o mare familie în ACL. Ba chiar, Dragomir a spus că există, cu mici excepții, înțelegere între PNL și PDL în mai toate organizațiile locale. Să fi uitat atât de ușor Gheorghe Dragomir că fostul său coleg de partid - Dănuț Culețu - a plecat cu scandal din PNL? Să fi uitat, de asemenea, Gigi Chiru că PNL a fost cea mai ”nașpa” formațiune de pe planetă ca urmare a alianței cu PSD? Însă, la vremuri noi, obiceiuri noi. Acum, cei trei se cred într-o frăție și și-au jurat credință unul altuia, care va dura, spun ei, veșnic. Asta dacă nu cumva, în toamnă, ACL va pierde alegerile prezidențiale și se va alege praful de "marea familie".

CRITICI După ce și-au luat rolul în serios, peneliștii și pedeliștii constănțeni au anunțat că sunt puși pe fapte mari și vor să strângă pentru candidatura lui Klaus Iohannis 75.000 de semnături. Apoi, reprezentanții ACL i-au luat drept țintă pe foștii prieteni: Emil Boc, Monica Macovei și Elena Udrea, despre ultima președintele PDL Constanța spunând că are zero șanse de a ajunge în turul doi al prezidențialelor. În ceea ce-l privește pe Boc, Chiru a spus că a trădat partidul susținând-o pe Udrea la prezidențiale, în timp ce în cazul lui Macovei a afirmat că aceasta are o problemă cu respectarea statutului formaţiunii. Să fi uitat Chiru, și în aceste cazuri, că, până nu demult, se pupa de mama focului cu Udrea, Macovei sau Boc?