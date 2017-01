Variantele definitive ale subiectelor, publicate pe internet în februarie

Ministerul Educaţiei (MEdC) a publicat, luni, subiectele de la testele naţionale şi de la examenul de bacalaureat pe pagina electronică www. subiecte2007.edu.ro. Au fost elaborate 12.000 de subiecte pentru bacalaureat, cîte o sută de variante pentru fiecare disciplină de examen. Pentru testele naţionale, numărul acestora este de 500, cîte o sută de subiecte pentru fiecare materie. Subiectele pot fi analizate, iar eventualele greşeli pot fi sesizate în perioada 15 ianuarie - 16 februarie. „Ministerul Educaţiei primeşte observaţiile la adresele testenationale@snee.ro şi bacalaureat@snee.ro, iar în data de 16 februarie subiectele vor fi declarate definitive, urmînd ca forma finală a acestora să fie publicată în data de 17 februarie”, a declarat ministrul Educaţiei, Mihail Hărdău. În data de 28 februarie, inspectoratele şcolare vor distribui gratuit, la toate unităţile de învăţămînt, variantele de subiecte, sub formă de broşuri. Subiectele au fost concepute de un colectiv de profesori sub îndrumarea Serviciului Naţional de Evaluare şi Examinare (SNNEE). Componenţa acestui serviciu a rămas neschimbată faţă de vara anului 2006, cînd subiectele de la testele naţionale şi de la bacalaureat au fost sustrase din sediul instituţiei. De subiectele examenelor naţionale se ocupă aceiaşi 24 de angajaţi ai SNEE, plus alţi şapte, angajaţi după scandalurile subiectelor. „La elaborarea subiectelor examenelor naţionale au participat 813 profesori colaboratori din întreaga ţară”, a declarat, ieri, directorul SNEE, Cristian Mirescu. Ministerul Educaţiei a plătit 25 de mii de ore suplimentare pentru elaborarea subiectele la testele naţionale şi bacalaureat, cei 813 profesori colaboratori ai SNEE fiind plătiţi cu nouă lei pe oră. Subiectele publicate pe pagina electronică www.subiecte2007.edu.ro sînt imagini care nu pot fi editate. Specialistul SNEE la limba şi literatura română, Elisabeta Roşca, a dat detalii legate de subiectele de la bacalaureat. Astfel, primul subiect va consta într-un text nestudiat şi va avea zece întrebări. Primele patru întrebări vor fi legate de limbă şi comunicare, următoarele trei de înţelegerea textului, iar ultimele trei vor da posibilitatea elevilor să îşi exprime opiniile şi interpretările. Subiectul va valora 40 de puncte. Al doilea subiect va fi un text de tip argumentativ, de 15-20 de rînduri, pentru care vor fi oferite repere de rezolvare. Acest subiect este cotat la 20 de puncte. Ultimul subiect, al treilea, va fi un eseu de două - trei pagini, pornind de la o operă literară din programa şcolară din cei patru ani de studiu sau de la un citat critic legat de o operă literară. Acest ultim subiect va valora 30 de puncte. Elevii vor primi zece puncte din oficiu, a explicat specialistul SNEE.