Toată lumea vorbeşte despre criză, fie la televizor, fie la radio. Toată lumea scrie despre criză, în aproape toate ziarele sau revistele! Dar nu toţi o fac în cunoştinţă de cauză! Nici eu n-am vreo pretenţie în acest sens, în schimb mă consider un bun ascultător şi cititor de opinii despre criză. Zilele trecute am făcut o colecţie de păreri avizate, ca un fel de variaţiuni pe o temă dată, despre criza pe care o traversează România. Mi-am notat cu meticulozitate punctele de vedere ale unor persoane publice care au legături cu mediile economice şi financiare, indiferent dacă sînt oameni de afaceri, analişti, politicieni sau, în unele cazuri, toate acestea la un loc. Mi-a ieşit un fel de „antologie” de aforisme economice... Unele opinii sînt spectaculoase ori instructive, altele par să se contrazică, deşi nu sînt eu cel chemat să le judec. Am ales cîteva dintre ele, să vi le împărtăşesc şi vouă, încercînd să mă abţin cît mai mult de la comentarii personale inutile. Iată, de pildă, două păreri care se bat cap în cap, cu toate că aparţin unor persoane cu mentalitate liberală. Teodor Stolojan crede că împrumutul pe care urmează să-l facem la Banca Mondială, sub supravegherea Fondului Monetar Internaţional şi cu concursul Uniunii Europene, este mai mult decît necesar, nu numai din cauza deficitului bugetar de 5,2% lăsat moştenire de Guvernul Tăriceanu, ci şi din cauza faptului că investiţiile străine directe în România vor scădea în acest an la jumătate. Spre deosebire de Stolojan, care judecă lucrurile prin nevoia de lichidităţi a ţării noastre, Dinu Patriciu consideră că acest împrumut va aduce sărăcie în România. Cheltuielile publice vor trebui reduse la maximum, iar salariile bugetarilor, ca şi pensiile, vor fi îngheţate cel puţin un an. Altfel spus, salvarea economiei autohtone se va face pe spinarea noastră... Dar Patriciu merge şi mai departe, cu un raţionament inedit! El susţine că deficitul nostru bugetar nu este exagerat, deoarece media ţărilor europene se situează undeva în jurul aceloraşi 5 procente, în timp ce Anglia are un deficit de 6%, iar America a înregistrat un deficit bugetar de 10%. Ba mai mult, magnatul liberal afirmă că tocmai în vremuri de criză te poţi îmbogăţi, dacă eşti deştept! „Afaceri cu bani este uşor să faci” - spune el. „Fără bani este mai greu, dar mai interesant, pentru că îţi trebui idei, iar în acest caz resursele sînt limitate, deci cu atît mai preţioase”... Analistul economic Ilie Şerbănescu îl citează pe actualul viceguvernator al Băncii Naţionale, Florin Georgescu, care are un punct de vedere memorabil. „În România de pînă astăzi, dacă profiturile economice nu se privatizau pe bani puţini, iar pierderile nu s-ar fi naţionalizat pe bandă rulantă, n-ar mai fi fost nevoie de un împrumut extern.” Această formulare concisă şi explicită mi se pare remarcabilă! Din păcate, românii stau bine la capitolul „dat cu părerea”, însă cînd se ajunge la punerea ideilor în practică, lucrurile se petrec în cea mai lamentabilă manieră balcanică. Iar criza actuală nu se rezolvă cu mijloace filosofice, ci cu voinţă politică şi cu idei economice pragmatice. De aceea, în acest domeniu, prefer să rămîn doar un modest colecţionar de opinii...